7-1-2017-T.C. ANKARA 27. İCRA DAİRESİ 523842

T.C. ANKARA 27. İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Özellikleri: Ankara İl, Keçiören İlçe, 32271 Ada No, 2 Parsel No, Şenyuva Mahalle/Mevkii, 17 Bağımsız Bölüm BİNANIN DURUMU; Bina bodrum kat, zemin kat, 5 normal kattan oluşmaktadır. Giriş holü, merdiven basamak ve sahanlığı mermer kaplı, yan duvarlar kağıt görünümlü plastik boyalı, tavan plastik boyalı, ışık bantlıdır, asansör var ancak çalışmamaktadır, açık ve kapalı otopark bulunmaktadır, binada toplam 17 bağımsız bölüm vardır, henüz tam olarak iskan edilmemiştir. DAİRENİN DURUMU; Daire 3. kattadır, giriş kapısı çelik, iç kapılar panel, pencereler ısı camlı pvc doğramadır, Dairede 3 oda, salon, mutfak, banyo, antre, wc ile 2 balkondan olaşmaktadır, mutfakta yerler seramik kaplı, duvar ve tavan plastik boyalı, tezgah alnında manzaralı cam, ahşap alt üst dolap, mermerit tezgah mevcuttur, salon ve tüm odaların zemini laminant parke, duvarları alçı üzeri kağıt görünümlü plastik boyalı, tavanlar plastik boyalı, kartonpiyerlidir, antre zemin döşemesi seramik kaplı, duvarlar kağıt görünümlü plastik boyalı, tavan plastik boyalı, kartonpiyerlidir, banyoda, zemin ve duvarlar seramik kaplı, tavan plastik boyalıdır, banyoda duşa kabin, klozet ve ayaklı lavabo mevcuttur, wc de yer ve duvarlar seramik kaplı, tavan plastik boyalı, hela taşı ve lavabo mevcuttur, balkonun zemin döşemesi seramik kaplı olup, demir korkuluk mevcuttur, ısınma doğalgazlı kombi ile sağlanmaktadır, doğalgaz sayacı, petek ve kombi bulunmamaktadır, daire boştur, faydalı kullanım alanı 110 m² dir.

Adresi: Şenyuva Mah. 1032. Sok. No:15 Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü: 110 m2

Arsa Payı: 45/695

İmar Durumu: Var

Kıymeti: 170.000,00 TL

KDV Oranı: KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir

1. Satış Günü: 14/02/2017 günü 15:15 – 15:20 arası

2. Satış Günü: 14/03/2017 günü 15:15 – 15:20 arası

Satış Yeri: Ankara Adliyesi 3 Nolu Mezat Salonu – Ankara Adliyesi MERKEZ / ANKARA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/18830 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 04/01/2017

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 523842) www.ilan.gov.tr

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