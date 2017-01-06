7-1-2017-İLAN ANKARA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN523863

İLAN ANKARA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2016/440 Karar No : 2016/532

Konya, Akşehir, Eskikale, Cilt:6, Hane:71, Aile Sıra Numarası: 19’da nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Kadriye kızı, Eskişehir 01/07/1938 doğumlu, 56080187612 TC Kimlik numaralı Safiye Baloğlu’nun Eskişehir olarak yazılı doğum yerinin “RAZGRAD” olarak, 01/07/1938 olarak yazılı doğum tarihinin 28/10/1938 olarak düzeltilmesine, karar verilmiştir.İlan olunur.

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