63 ülkeden 1000 girişimci Startup İstanbul’da buluşacak

TOBB Startup Istanbul, dünyanın önde gelen yatırımcılarını ve girişimcilerini İstanbul’da buluşturacak. Etkinliğe, başvuruda bulunan küresel girişimciler arasından seçilen 1000 kişi davet edildi.

TOBB ve Etohum’un 6-10 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştireceği “Startup Istanbul Konferansı”na dünyanın dört bir yanından girişimciler, yatırımcılar ve iş dünyasının kanaat önderleri katılacak. 63 ülkeden 1.000 girişimci, TOBB Startup Istanbul’da yatırım imkânı arayacak.

Konferansa katılmak için 135 ülkeden başvurular yapıldı ve değerlendirmeler sonucunda 63 ülkeden yaklaşık bin girişimci İstanbul’a davet edildi.

Davetli girişimciler, 6 ve 7 Ekim tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde iş modellerini dünyanın önde gelen girişimcileri ile değerlendirme fırsatı bulacaklar. Sonrasında kısa listeye kalan 50 girişimci dünyanın en önemli yatırımcılarına sunum yapacaklar.

Dünyanın önde gelen yatırımcıları Abraaj Capital, 500Startups, Andreessen Horowitz, YCombinator, Lumia Capital, Wamda Capital, Rubicon Capital firmaları ise bu seçilmiş girişimcileri dinlemek ve yatırım fırsatları bulmak için etkinlik kapsamında İstanbul’da olacak.

Sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda dünyanın da en önemli girişimcilik etkinlikleri arasında gösterilen TOBB Startup Istanbul’a Türk iş dünyasının önemli isimleri de katılacak ve Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için önerilerini katılımcılarla paylaşacak.

TOBB Startup Istanbul’un final gününün açılış konuşmasını; 10 Ekim’de, İstanbul Volkswagen Arena’da, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yapacak. Etkinlikte Doğan Online Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner ile Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı da birer konuşma yapacak. Katılımcılarla buluşacak girişimcilik ekosisteminin diğer önemli isimleri ise şöyle: Hubspot’tan Sam Mallikarjunan, Yazar Elmira Bayrasli, Tjump’tan Ozan Sonmez, Couchsurfing.com CEO’su Casey Fenton, Executive Joy’dan R. Michael Anderson, Rubicon VC’den Andrew Romans, IBM Cloud Başkan Yardımcısı Maged Wassim, The Lean Brand kitabının yazarı Jeremiah Gardner, Test my Pitch’ten Bill Kenney, Y Combinator’dan Adora Cheung, Andreessen Horowitz ortaklarından Matt Spence, 500 Startups girişim ortaklarından Arjun Arora, ‘Startup Rising’ kitabının yazarı Christopher Schroeder, Google Partner Lead – VCs and Startups Sharif El-Badawi. Etkinliğe ilişkin bir değerlendirme yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

“Birçok küresel şirket, yüzlerce ülkedeki operasyonunu İstanbul’dan yönetiyor. Bu şirketler, Türkiye’nin merkezi konumu, büyük iç pazarı ve nitelikli insan kaynağı gibi nedenlerle buradalar. İstanbul sadece büyük şirketlerin değil, Asya, Avrupa ve Afrika’dan startupların da merkezi olarak konumlanabilir. ABD’deki milyar dolarlık girişimlerin yarısından fazlasını göçmenlerin kurduğu dikkate alınırsa, bölgedeki nitelikli girişimcileri ülkemize çekmenin önemi daha iyi anlaşılır. TOBB Startup Istanbul, İstanbul’u küresel bir girişimcilik merkezi yapmanın ilk adımıdır. Yüzden fazla ülkeden gelen on binlerce başvuru, İstanbul’un yıldızının küresel bir girişimcilik merkezi olarak parlayabileceğinin en somut kanıtıdır.”

Bugüne kadar yatırım şirketi Etohum tarafından gerçekleştirilen ve bu yıl dördüncüsü yapılacak Startup Istanbul organizasyonu, bundan sonra Etohum ile birlikte TOBB’un himayesinde gerçekleştirilecek. TOBB Startup Istanbul adıyla yapılacak bu küresel organizasyonda TOBB’un küresel iş ağının gücünden yararlanılacak.

