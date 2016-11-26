60’ncı yıl için 60 resimle sergi

BİLKENT Erzurum Laboratuvar Lisesi Resim Sanat Öğretmeni ABD’li Paul Breuer, Atatürk Üniversitesinin kuruluşunun 60’ıncı yılı nedeniyle 60 resimden oluşan sergi açtı.

Atatürk Üniversitesi’nin kuruluşunun 60’ıncı yılı kutlamalarına katkıda bulunmak isteyen Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi Resim Sanat Öğretmeni ABD’li Paul Breuer, 60 resimden oluşan özel sergisini Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda açtı. Serginin açılışını Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli, Sanatçı Paul Breuer ve Edebiyat Öğretmeni Rukiye Seryanoğlu yaptı. Metal baskı tekniğinin kullanıldığı resimler Kültür Salonunda 3 hafta boyunca sergilenecek.

Bilkent Laboratuvar Lisesi Edebiyat Öğretmeni Rukiye Seryanoğlu, Amerikalı öğretmenin baskılama tekniği ile yaptığı resimleri sergileyerek Atatürk Üniversitesinin 60’ıncı yılına katkıda bulunmak istediğini söyledi. Rukiye Seryanoğlu şöyle dedi:

“Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin 60’ıncı yılı kutlamaları çerçevesinde resim öğretmenimiz Paul de bir katkıda bulunmak istedi. Paul baskılama tekniği ile çalışmalar yapıyor. Bir resmin oluşması için bir ay gibi bir süre gerekiyor. Ayrıca aynı nesneyi farklı renklerde baskılama tekniği ile oluşturuyor. Sergi, Atatürk Üniversitesinin 60’ıncı yılına denk geldi.”

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