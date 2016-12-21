Hamamarkası Rus Kültür Merkezi’nde yas

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un bir sanat galerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, Hamamarkası’nı da hüzne boğdu.

Hamamarkası bölgesinde, 2014 yılında, Büyükelçi Karlov’un da katıldığı bir törenle açılan Rus Kültür Merkezi ve St. Petersburg Meydanı’nda bayraklar yarıya indi.

Büyükelçinin vefatından dolayı büyük üzüntü duyan kültür merkezi çalışanları, kültür merkezinin girişinde oluşturdukları anı masasını çiçeklerle donattı.

Anı masasına Karlov’un fotoğrafını da koyan kültür merkezi çalışanları, masanın iki yanını ise Türkiye ve Rusya bayraklarıyla süsledi.

Başkan Tiryaki’den başsağlığı mesajı

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki de bir mesaj yayınlayarak, büyükelçinin vefatından duyduğu üzüntüyü paylaştı ve başsağlığı dileklerini iletti. Başkan Tiryaki duygularını şu sözlerle aktardı:

“Rusya Büyükelçisi sevgili Andrey Karlov, zaman zaman görüştüğümüz ve yakın ilişki içerisinde olduğumuz bir büyükelçi idi…

Gerek gerçekleştirdiği ziyaretlerde, gerekse 2014 yılında Hamamarkası’nda açtığımız Rus Kültür Merkezi ve St. Petersburg Meydanı’nın açılışında kendisini yakında tanıma imkanım olmuştu.

Sevgili Karlov’un bir sanat galerisindeki etkinlik sırasında, alçakça ve hunharca katledilmiş olmasını nefretle kınıyorum. Tüm Rus halkına, özellikle de Sayın Karlov’un ailesine üzüntülerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum.”

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