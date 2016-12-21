Başkan Demirel sigaraya savaş açtı

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, sigara kullanan belediye meclis üyeleri ile birim müdürleri ve belediye personelinin sigarayı bırakmaları için yoğun gayret sarfediyor.

Başkan Demirel, meclis üyeleri ve personelin sigarayı bırakmalarını sağlamak amacıyla, dünyada uygulanan ve yüzde 70 başarılı sonuç veren yöntemi belediyede uygulamaya geçirdi.

6 saatlik seansla sigarayı bırakmayı sağlayan yöntemle, birçok meclis üyesi ve belediye çalışanı sigarayı bıraktı. 10’ar kişilik gruplar halinde düzenlenen seanslara katılanlar, sigarayı bıraktıklarını ifade ederek son paketlerini çöpe attılar. Halen devam eden sigara bırakma seanslarına, sigara içen bütün belediye personeli katılabilecek.

SAĞLIK, PARA VE İŞGÜCÜ KAYBI

Konuyla ilgili olarak meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Demirel, sigara kullanımının sağlık ve maddi kaybın yanı sıra işgücü kayıplarına da neden olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Meclis üyelerimizden, belediye personelimizden sigara tiryakileri var. Yaz-kış kar, soğuk, yağmur demeden belediye binamızın önüne inip sigara içiyorlar.

Her içilen sigara onların sağlığına ve betçelerine zarar verdiği gibi sigara içmeye ayırdıkları zamanla da iş veriminin düşmesine neden oluyorlar.

Sigara içilmeyen bölümlerde sigara içenleri gördüğümde para cezalarını bizzat kendim uyguluyorum. İstiyorum ki ne meclis üyelerimiz ne personelimiz ne de hemşehrilerimiz sigara içmesinler. Belediye başkan yardımcım ve meclis üyemiz Fikret Karadavut bey bu yöntemi kullanarak sigarayı bıraktı.

Bu yöntemin etkili olduğunu ifade etti. Sigara kullanan diğer meclis üyelerimiz ve belediye çalışanlarımızın da bu yöntemle sigara bırakabileceğini düşünerek, ilgili firmanın uzmanları tarafından toplantı düzenlenmesini talep ettik.

İlk sigara bırakma toplantıları olumlu geçti. Birçok arkadaşımız sigarayı bıraktığını ifade etti. İnşallah hedefimize ulaşır, tiryakisi olmayan bir belediyeye kavuşuruz”.

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