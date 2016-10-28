600 metrekarelik canlı Türk bayrağı

Okulda müzik öğretmeni Burcu Zeydanoğlu, resim öğretmeni Selda Yavuz, beden eğitimi öğretmenleri Derya Yıldıran, Ali Ceylan, Hüseyin Şah ve Mustafa Nuri Çıplak’tan oluşan ekip tarafından 1 ay boyunca çalıştırılan öğrenciler, bando takımı eşliğinde dev Türk bayrağını meydana getirdi.

Kendi harçlıklarını biriktirerek kırmızı beyaz kıyafet ve şapka alan öğrenciler, okul bahçesinde belirlenen gösteri alanına 8 dakika süren bir geçiş yaptı. Geçişin ardından ay yıldızlı dev Türk bayrağını tamamlayan öğrenciler, coşkulu şekilde İstiklal Marşı, 10’uncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı’nı okudu.

20 dakikalık görsel şöleni vatandaşlar balkonlardan izleyip gösteriyi kayda alırken, okuldaki diğer öğrenciler de camlara çıkarak hayranlıkla etkinliği izledi. Öğrenciler bayrak dalgalanması ve şapka ile Ata’ya selam gösterisi yaparken, bando takımı da çaldığı marşlarla coşkuyu arttırdı. Okul Müdürü Mehmet Nazım Altınay, Türkiye’nin içinde bulunduğu zor günlerde, Cumhuriyet’i coşku içinde kutladıklarını söyledi.

ÇOK GURURLANDIK

Etkinlikte yer alan 9’uncu sınıf öğrencisi Ege Türk ise şöyle dedi:

“Ülkesini seven bir gencim ve Atatürk’e sınırsız bir saygım var. Bu ülke için o kadar çok şey yaptılar ki, bu etkinliği yapmayı bile az görüyorum aslında. O ortamda, 10’uncu Yıl Marşı okurken çok gururlu hissettim kendimi çünkü bu marş bizler için yazılmıştı, yürekten ve sesli bir şekilde okudum.” 11’nci sınıf öğrencisi Buket Halisçelik ise, unutamayacağı bir deneyim yaşadığını vurgulayarak, bando eşliğinde 600 kişiyle marş okuyup Türk bayrağı oluşturmanın kendisini çok gururlandırdığını söyledi.

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