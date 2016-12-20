60 ülkede aynı anda açılan sergiye ilgi

MERSİN Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi Plastik Sanatlar Topluluğu’nca Uluslararası Yalnızca Barışa Tarafız Kültür ve Sanat Derneği iş birliğiyle Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi’nde karma sergi etkinliği düzenlendi.

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ve dünyanın çeşitli yerlerinde aynı anda açılan sergide 50’den fazla eserin sergilendiğini belirten Prof.Nurseren Tor, gerçekleştirdikleri projenin, öğrencilerin ana yapıtlarını yapmaları için ön çalışma seferberliği olarak tanımlayarak, “Savaşın yaşandığı, tanık olunduğu bu zorlu süreçte ve travmatik ortamda, sanata daha çok ihtiyaç var. 2016 yılını bu sergiyle noktalamak istedik” dedi. Sergide, Şamanizm ile ilgili çalışması olan yüksek lisans öğrencisi Melike Özkan, serginin heyecan verici olduğunu ifade ederek barış temalı olmasının da ayrıca önemli olduğuna dikkat çekti. Yüksek lisans öğrencisi Zeynep Erdoğan da sergide kendi oto portre çalışmasını kullandığını belirtti ve insanların kendi benliklerini tanımadan yaşamı ve doğayı anlayamayacaklarını düşündüğünü dile getirdi. Heykel Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Halil İbrahim Küçükbozdöl ise sergi sürecinin önemli bir deneyim olduğunu söyleyerek sergi için yaklaşık 10 bin nokta kullanarak yaptığı 6 saatte tamamladığı noktalama çalışmasını seçtiğini belitti.

Desen ve eskiz çalışmalarının yer aldığı ‘Yalnızca Barışa Tarafız’ adlı sergide Prof. Nurseren Tor, Yrd. Doç. Hüseyin Sönmez ve Öğr. Gör. Aynur Sinan, Yrd. Doç. Özge Usluca ve Öğr. Gör. Handan Demir, Öğr. Gör. Arzu Çevik’in yanı sıra öğrencilerden

Beyza Daşlı, Büşra Şimşek, Esra Oktay, Ebru Özdemir, Yusuf Şen, Halil İbrahim Küçükbozdöl, Melike Özkan, Meltem Topal, Müjde Akın, Osman Küçükbozdöl, Özlem Demir, Ruken Manaz, Mehmet Salih Elçi, Sebehat Renkli, Seren Çam, Velat Toprak, Çağdaş Demirci, Evrim Doğru, Emrah Akkayüz, Yelda Gezicioğlu, Zeynep Erdoğan ve Zeynep Nur Öztürk’ün çalışmaları yer aldı.

Prof.Nurseren Tor’un organizetörlüğünde ve Vedat Çalık’ın küratörlüğünde düzenlenen sergi 25 Aralık Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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