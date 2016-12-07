60 Milyon ikramiye çok fazla değil mi?

Son günlerde kiminle konuşsam söz önünde sonunda Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişinde vereceği büyük ikramiyeye geliyor.Üzerinde adeta birleşilen görüş şu:

“Tam bilete çıkması halinde büyük ikramiyenin bir kişiye verilecek olması son derece yanlış. Doğru olan 60 talihliye birer milyon lira dağıtılmasıdır.”

Bu görüş bana da makul geliyor.

Türkiye’de insanlar hayal kurarken fazla uçmazlar:

Bir ev, bir araba, bir yazlık, çocukların eğitimi için kıyıya köşeye konulacak bir miktar para… Akrabalara, eşe-dosta, yoksullara biraz yardım… İkramiyenin kalan kısmının da ya yine gayrimenkule yatırılması hedeflenir ya da bankada hesap açılması düşünülür.

Hayalini biraz daha zorlayanlar ise dünya seyahatine çıkmayı, Londra’da ya da Paris’te ev almayı filan ister.

Hayaller küçük olunca ikramiyenin büyük olmasının manası yok ki!

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Büyük ikramiye çıkınca yüzlerce kişiye istihdam yaratacak sanayi tesisleri kuracağını, çiftlik alıp modern tarıma girişeceğini, sinema sektörüne girip film çevireceğini, kimsesiz evcil hayvanlar için bakım merkezleri açacağını, dev bir gemiye sahip olup diyar diyar dolaşacağını söyleyene daha rastlamadım ben.

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Milli Piyango İdaresi , çok bilet satmayı hedeflediği için büyük ikramiye rakamını abarttıkça abartıyor…

Yapılan araştırmalar, talih oyunlarında birinci derecedeki ikramiyenin yüksek olmasının bilet satışlarını doğrudan ve ciddi biçimde artırdığını gösteriyor.

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Büyük ikramiyenin 60 milyon lira olarak belirlenmesi, ikramiye kazanamayanların yeni yıla hayal kırıklığı ve umutsuzluk içinde girmesi sonucunu doğuracak ister istemez.

Piyango İdaremiz mademki milli, ikramiye miktarını belirleyen karar süreçlerinde bu gerçeği de göz önünde tutması gerekmez mi?

Bu yıl geçti… Hiç olmazsa bundan sonra…

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