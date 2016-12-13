6 bin kişiye istihdam

TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler, bölgelerinde halen birçok fabrika inşaatının hızlı bir şekilde sürdüğünü, yeni yatırım yapmak isteyen firmalarla da görüşme yaptıklarını söyledi.

Ekonomide yaşan sıkıntılara ve durdurulamayan döviz kurlarına rağmen yatırımcıların bölgelerine büyük ilgi gösterdiğini anlatan Gürler,

“2017 ortalarında bölgemizde faal olan fabrika sayısı 100’ü bulacak. Royal Tobacco firması 125 bin metrekarelik alanda sigara üretimine birkaç ay içinde başlayacak. Sütaş ve Gürsüt firmaları da yine önümüzdeki günlerde üretime başlayacak. Yırcalı Grubu’na ait olan Balyem fabrikasının da yatırımı sürüyor. Bunun dışında da birçok yatırım devam ediyor. Yeni tesislerin devreye girmesiyle bölgemizdeki istihdam 6 binin üzerine çıkacak. 900 bin metrekare civarında daha sanayi parselimiz var. Burada da tesis kurmak isteyen yatırımcılar sürekli kapımızı çalıyor” dedi. Sanayicilerin bölgede daha konforlu ve daha az maliyetle üretim yapmaları için TOSBİ olarak altyapı projelerini tamamladıklarını vurgulayan Gürler, bölgenin su ihtiyacı için toplam 5 bin tonluk su tankı kurduklarını anlattı. Günlük 2 bin tonluk kapasiteli arıtma tesisi tamamladıklarını bu yatırımın 1.5 milyon TL’sini İZKA hibesi ile gerçekleştirdiklerinin altını çizen Gürler, “Burada hem biyolojik hem de kimyasal arıtma yapıyoruz. Bölgede MOBESE ve LED aydınlatma sistemini kurduk. Sahlep bitki çoğaltma ve koruma alanı, lavanta bahçesi, 140 bin metrekarelik kent ormanı oluşturduk. İdari bina inşaatına başladık. 3 otoparkımız hizmete girdi. Toplam 8 otopark yapacağız. 2017 yılında enerji tüketimimiz 10 milyon kilovat saate ulaşacak. Bölgeye kısa süre içinde gölet, restoran, cami, kreş ve endüstri meslek lisesi kuracağız”