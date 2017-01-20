6 bin kişilik dev satranç organizasyonu

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 6 bin kişinin katılacağı dev bir satranç buluşmasına imza atıyor.

Antalya’da bugün başlayacak ‘Türkiye Küçükler Şampiyonası, Türkiye Yıldızlar Şampiyonası ve Türkiye Emektarlar Şampiyonası’ bir Türkiye buluşmasına da sahne olacak.

27 Ocak’ta sona erecek organizasyon için bilgi veren Satranç Federasyonu Başkanı Başkanı Gülkız Tulay, “Bu yıl Eskişehir’den Batman’a, Sinop’tan Mersin’e, Muğla’dan Diyarbakır’a, Kars’tan Çanakkale’ye kadar 81 şehirden 2 bin 524 sporcu ve ailelerinin katılımıyla yaklaşık 6 bin kişilik dev bir spor organizasyonuna imza atıyoruz.

Geçtiğimiz yıl bu buluşmaya 5 bin kişi katılmıştı. Kendi rekorumuzu da kırdık. Doğudan batıya, güneyden kuzeye Türkiye’yi satrançta buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

Çekişmeli ve zevkli mücadelelere sahne olacak Türk satrancının dev organizasyonu Topkapı Palace, Mardan Palace ve Belek Bellis Deluxe olmak üzere 3 otelde yapılacak. Şampiyonalarda birincilere şampiyonluk beratı, ilk üçte yer alan sporculara kupa, madalya verilecek.

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