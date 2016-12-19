6 Adımda Bağışıklığınızı Güçlendirin

Havaların soğumasıyla birlikte kendini hissettirmeye başlayan kış mevsimi, hastalıkları da beraberinde getiriyor.

Yetersiz ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının vücudun savunma mekanizmasını yavaşlattığına dikkat çeken Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Virüs, bakteri, mantar ve parazit gibi mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklardan korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü olması oldukça önemlidir. Gün içinde rahatlıkla uygulayabileceğiniz sağlıklı beslenme önerileriyle vücudunuzun doğal bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve hastalıklardan korunabilirsiniz” diyor.

Hastalıklara karşı tıbbi tedavi yöntemlerine başvurmadan önce, vücudun doğal bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemini hatırlatan Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, bağışıklık sistemini güçlendirecek 6 etkili adımı şu şekilde sıralıyor:

• Güçlü bağışıklık sisteminin önceliği “Besin Çeşitliği”

Her besin farklı besin öğesi içerir, ancak hiçbiri hepsini aynı anda ve ihtiyacımız olan miktarlarda içermez. Yani sadece belli besinleri tüketmek, aynı zamanda diğer besinlerin sağladığı faydalardan mahrum kalmak demektir. Bu nedenle sağlıklı ve dengeli beslenmenin en önemli adımlarından biri besin çeşitliliğidir. Öğünlerinizi, et ve süt ürünlerinden oluşan zengin protein kaynaklarının yanı sıra; sebze, meyve ve tam tahıl ürünleriyle çeşitlendirerek, bağışıklık sisteminizi hastalıklara karşı doğal kalkan haline getirebilirsiniz.

• Çok değil, yeterli beslenme!

Bağışıklık sistemini çok yemek değil, dengeli ve kaliteli bir beslenme güçlendirir. İhtiyacımızdan fazla enerji alımına neden olacak beslenme şekli kilo alımı ile sonuçlanabilir. Yapılan birçok araştırma kilo fazlası olan kişilerin bağışıklık sisteminin daha zayıf olduğunu ve fazla yağ dokusunun bağışıklığı olumsuz etkilediğini göstermiştir. Siz de sağlıklı ve yeterli beslenmenin yanı sıra düzenli olarak yapacağınız egzersizlerle kilo kontrolünüzü sağlayabilir, bu sayede hem yaşam kalitenizi, hem de bağışıklık sisteminizi koruyabilirsiniz.

• Bağışıklık hücrelerinizi bu besinlerle destekleyin!

Besinlerden kolaylıkla alabileceğiniz B6 vitamini, folik asit ve çinko vücudun bağışıklık sistemi için gerekli olan antikor ve bağışıklık hücrelerinin yapımı için gereklidir. Özelikle süt, et, karaciğer ve yumurta gibi protein zengini besin kaynaklarında bulunan B6 vitamini antikor üretiminde etkin rol oynarken, yetersizliğinde bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve enfeksiyona karşı duyarlılıkların artmasına neden olur. Yoğurt, yumurta ve kuru baklagillerin yanı sıra zengin olarak karaciğer ve diğer organ etlerinde bulunan folik asit, vücudu savunmak için akyuvarların yapımında görev alır. Fındık, süt, yumurta ve kuru baklagillerde bolca bulunan çinko ise bağışıklık hücrelerinin çoğalmasını sağlar. Bu besinleri öğünlerinize ekleyerek tüm bu etkilerinden faydalanabilir, bağışıklık hücrelerinizi destekleyebilirsiniz.

• Antioksidanların gücünden yararlanın

Birçok meyve ve sebzede doğal olarak bulunan antioksidanlar, vücudu zararlı maddelerden koruyarak mikroplara ve enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemiyle birlikte savaşır. Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzelerde ve turunçgillerde bulunan E ve C vitaminlerinin sağladığı antioksidanlar bağışıklık hücrelerinizin serbest radikaller tarafından zarar görmesini engellerken; turuncu, kırmızı, yeşil sebze ve meyvelerde bol miktarda bulunan beta karoten ise bağışıklık sistemi hücrelerinin sayısında önemli derecede artış sağlar.

• A vitamini mucizesine sofranızda yer açın!

Karaciğer, yumurta sarısı, süt yağı (tereyağı), havuç, kayısı, domatesin yanı sıra; pazı ve ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda bulunan A vitamini hem bağışıklık sistemini güçlendirmede, hem de kanserden korunmada önemli rol oynar. Kandaki alyuvar sayısının artmasını da sağlayan A vitamini, kanserin sizden uzak durmasına da yardım eder.

• Güçlü bağışıklık sisteminin vazgeçilmezi: Yeterli su tüketimi!

Hastalıklardan korunmada ya da mücadele etmede sağlıklı ve yeterli beslenme kadar su ve bol sıvı tüketimi de oldukça önemlidir. Günde mutlaka 8-10 bardak içilmesi gereken su, oluşan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasının en etkili aracıdır. Ayrıca C vitamini yönünden zengin olan taze sıkılmış meyve ve sebze suları da sıvı tüketimini artırmak için tercih edilebilir.

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