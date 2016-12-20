5N1PR iletişim sektörüne yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor

2016 yılı Ağustos ayında kurulan 5n1pr İletişim Danışmanlığı, iş ortaklarına entegre iletişim hizmetleri sunuyor.

5n1pr İletişim Danışmanlığı etkinlik yönetimi, içerik ve gündem yönetimi, medya ilişkileri, lider iletişimi, kriz yönetimi, pazarlama iletişimi, stratejik pazarlama, iç iletişim, sosyal sorumluluk projeleri iletişimi, finansal iletişim, stratejik iletişim planlaması gibi birçok alanda çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Kurumların marka itibarlarını yükseltmeyi hedefleyen 5n1pr İletişim Danışmanlığı, kurumun kimliğine ve iş hedeflerine uygun hazırlamış olduğu stratejik iletişim planlarını hayata geçiriyor.

Halkla ilişkiler (PR) sektörüne yeni bir soluk getirmek için harekete geçen 5n1pr özellikle iş dünyası, startup ve STK’ları hedefliyor. Sektöründe deneyimli, genç ve dinamik bir kadro ile hizmetlerini geliştirmeyi planlayan 5n1pr, önümüzdeki dönemde birçok etkinlik ve sosyal sorumluluk projeleri ile de öne çıkacak.

Özellikle “Lider İletişimiö alanında çalışmalar yapan 5n1pr bu alanda özellikle genç girişimcileri hedefliyor. 5n1pr İletişim Danışmanlığı, müşterilerinin kurumsal itibarlarını yönetirken; hedef kitleleri ile olan iletişim süreçlerinin iş hedefleriyle tutarlı olmasını sağlıyor, bu süreçlere somut çözümler, konuya özel yaklaşımlar ve ölçülebilir sonuçlar sunuyor.

5N1PR FARK YARATIYOR

Kurumların, stratejik planlar çerçevesinde iletişim danışmanlıklarını yönettiklerini belirten 5n1pr İletişim Danışmanlığı Genel Koordinatörü Kenan Kaffar, “İş ortaklarımıza fark yaratacak global ve yerel çözümler üretiyor ve onlara farkındalık yaratacak bir algı yönetimi gerçekleştiriyoruz. Yeni nesil iletişim danışmanlığı anlayışıyla, kendi iletişim yaklaşımlarımızı geliştirerek kurumların başarı ve verimliliklerini artıracak yönde projeler üretiyoruz” dedi.

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