5’inci Gıda Ar-Ge Proje Pazarı’nın tanıtımı yapıldı

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi’nin katkıları ve Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla 2017 yılında 5’inci kez düzenlenecek olan Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı tanıtım toplantısı yapıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Güldal, “Hayvan hastalıklarını ortadan kaldırmak için projeler istiyoruz. Ayrıca çiftçilerimizle de görüşülerek farklı projeler üretilebilir” dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde (EİB) düzenlenen toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Güldal, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Seyyar, Prof. Dr. Uygun Aksoy, akademisyenler ve proje üretmek isteyen öğrenciler katıldı.

EİB koordinesinde ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin katkılarıyla 25 Mayıs 2017’de “Fikrini geleceğe taşı” sloganıyla kapılarını açacak organizasyonun tanıtım toplantısında konuşan Rıza Seyyar, gıda değer zinciri yönetiminin bugünün en önemli konularından biri haline geldiğini söyledi. Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmaların önemine değinen Seyyar, “Örnek projelerin desteklenmesi büyük önem arz ediyor. Ülkelerin Ar-Ge yatırım oranlarına baktığımızda, Avrupa Birliği ülkelerinin Ar-Ge yatırımlarının toplam Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya oranı yüzde 2.5, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde 3, Japonya’da yüzde 4 düzeylerinde. Ülkemizde bu oranın son yıllardaki gelişmelere rağmen henüz yüzde 1 seviyelerinde olduğunu görmekteyiz. Bu da ülke olarak daha yolun başında olduğumuzu ve gidecek çok yolumuz olduğunu gösteriyor. İlk dört etkinliğimizde gıdanın tüm aşamalarına yönelik toplam bin 460 proje başvurusu aldık ve etkinliklerimize 5 bine yakın ziyaretçi katıldı. İnanıyorum ki Cumhuriyetimizin 100. yılında 10. Gıda Ar-Ge Proje Pazarını tamamlarken, ihracatımızda şiddetle ihtiyaç duyduğumuz katma değeri yüksek ürünlerin, daha az maliyetle üretimini sağlayıcı projelerden daha sıklıkla bahsedeceğiz” diye konuştu.

BAKANLIKTAN TAM DESTEK

Toplantıda konuşan İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Güldal, kalite yönetiminin İzmir’in tarım geleceği için son derece önemli olduğunu ifade ederek, “Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yürütülen bu çalışmayı bakanlık olarak önemsiyoruz. Geçmişteki proje yoğunluğunu görüyoruz ki başarılı bir uygulama. Bizim gıdayla ilgili Arge faaliyet olduğunda bakanlığın dışında kalması mümkün değil. Canı gönülden bu etkinliğin yanında yer alıyoruz” dedi.

“2023 HEDEFLERİ HAYAL DEĞİL”

Türkiye’nin 2023 tarımsal hasıla hedeflerine değinen ve bunun hayal olmadığını kaydeden Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Güldal, “Tarımsal hasılamızı 150 milyar dolara, ihracat payımızı da 40 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor. Bu hedeflere ulaşmak için katma değerlerinin artırılması, daha çok elde edilerek Avrupa ve dünyaya pazarlanmasını sağlayacağız. 2012’de 4 milyar dolar olan ihracatımız şu an 12 milyar dolar. Bu bağlamda 2023 hedeflerimiz hayal değil” dedi.

“HAVYAN SAĞLIĞINA YÖNELİK PROJELER İSTİYORUZ”

Hayvan hastalıklarını ortadan kaldırmak için projeler istediklerini dile getiren Güldal, “İzmir’in canlı hayvan varlığının arttırılması için titiz bir çalışma yapıyoruz. Hayvan sağlığının çözülmesi için tüm paydaşları yanımızda bekliyoruz. Biz ziyaretlerimizde çiftçilerimizin çok güzel tespitlerinin olduğunu görüyoruz. Bu nedenle proje üretmek isteyen öğrenci ve akademisyenlerin mutlaka çiftçilerimizle görüşerek, onların problemlere karşı ürettikleri çözümü projelendirebilirler” diye konuştu.

EİB adına Narin Güler ve Prof. Dr. Uygun Aksoy da Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı ile ilgili bilgiler verdi. Gıda sektöründe yenilikçi fikirlerin, sanayi ile buluşması amacıyla kaliteyi, üretimi arttıracak inovatif projelerin sergileneceği organizasyon için proje başvuruların 17 Mart 2017’ye kadar devam edeceği belirtildi.

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