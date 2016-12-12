Ertürk Beşiktaş’taki katliamı lanetledi

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, İstanbul Beşiktaş’ta terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısını lanetleyerek, “Bütün şer odakları birleşmiş, Türkiye’nin üzerinde kirli emellerini gerçekleştirmeye çalışıyor.

Birbirimize kenetlenerek bu saldırıların üstesinden gelebilir, bu oyunları bozabiliriz” dedi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Kahramankazan’daki Şehitler Camii’nde kandil özel program düzenlendi. TRT ekranlarından da canlı olarak yayınlanan programa Kahramankazanlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programa ayrıca, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de katıldı.

Kahramankazan Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşttirilen programda vatandaşlara lokma tatlısı, lokum, mevlit şekeri ve şerbeti ile çay ikramında bulunulurken, cami avlusundakilerin soğuktan etkilenmemeleri için bidonlarda ateş yakıldı.

Kahramankazan Belediyesi’nce tüm camiler ve sokaklara gül suyu esansı sıkıldı. Yatsı namazının ardından başlayan programda Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu, Mevlid-i Şerifler, salavatlar ve ilahiler seslendirildi. Program, şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

Şer odakları birleşmiş

Kahramankazan Belediye Başkanı Ertürk, program sonrasında yaptığı konuşmada, İstanbul Beşiktaş’ta 36’sı polis 44 vatandaşın şehit olduğu, 155 kişinin de yaralandığı hain terör saldırısını lanetlediğini söyledi. Başkan Ertürk, şunları kaydetti:

“İslam coğrafyasında akan gözyaşı ve kan yüreklerimizi dağlamaktadır. Bütün şer odakları birleşmiş, Türkiye’nin üzerinde kirli emellerini gerçekleştirmeye çalışıyor.

İnşallah biz Kur’an’ı, Peygamber Efendimizi iyi anlarsak İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşını dindirmiş olacağız. Birbirimize kenetlenerek bu saldırıların üstesinden gelebilir, oynanan bu oyunları bozabiliriz.”

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