Eski vali yardımcısının mektubunda Fethullah Gülen öğütleri  

Adana’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski Adana Vali Yardımcısı Ahmet Beyoğlu hakkında, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, açığa alınıp tutuklanan eski Vali Yardımcısı Ahmet Beyoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Savcısı, 24 sayfalık iddianamesinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün terör örgütüne ilişkin hazırladığı rapora da yer verdi.

Şüpheli Ahmet Beyoğlu’nun evinde yapılan aramalarda, örgütün yayın organları ile 3 sayfalık bir belge bulunurken, bu belgeye dayanak olarak eşine 1994 yılında yazdığı mektup da ele geçirildi.

MEKTUPTA GÜLEN TALİMATLARI

İddianamede yer alan bilgilere göre inceleme yapılan mektupta, terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in bazı kitaplarında geçen sözleri ile örgüt mensuplarına yüklediği yükümlülükler ve ödevlerin bulunduğu bildirildi.

Beyoğlu’nun mektupta ‘çok sevdiğim biri’ olarak nitelendirdiği kişinin Fetullah Gülen olduğu kaydedilen iddianamede, eski Vali Yardımcısının ifadesine de yer verildi.

Örgüt üyesi olmadığını ve terör örgütünün kuruluşlarına herhangi bir bağışta bulunmadığını belirten Beyoğlu, mektup içeriğinde yer alan bazı sözleri takvim yapraklarından aldığını öne sürerek, “Bu mektup, bir insanın yaklaşık 22 yıl önce nişanlısına yazmış olduğu duygularını ifade eden bir mektuptur.

İçerisindeki sevgi duygularını hatıra olarak barındırdığımdan bu mektubu muhafaza ettim. Benim FETÖ/PDY ile herhangi bir bağlantım yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

AMACA UYGUN GÖREVLENDİRİLDİ

Savcı, FETÖ/PDY örgütünün devlet modeline uygun bir paralel örgütlenme ile gizlice başta siyaset, mülkiye, adliye, maliye, askeriye ve emniyet olmak üzere devletin tüm kılcal damarlarına sızma amacını gerçekleştirmeye uygun ve elverişli olarak, Beyoğlu’nun mülki idarede vali yardımcısı sıfatıyla görevli olduğunu belirtti.

İddianamede, şüphelinin ikametinde ele geçirilen kendisi tarafından kaleme alındığını kabul ettiği belgeye yansıyan mektuptan, şüphelinin istişare toplantıları adı altında örgüt mensuplarıyla bir araya gelerek bilgi alışverişi yaptığı; diğer örgüt mensupları ile bir bütün olarak diri ve hazır kalmaya çalıştığı, şüphelinin örgüt liderine değer atfedip, örgüt üyelerine empoze edilen fikirleri ve ideolojileri kendisine rehber edinerek tüm yaşamını bu değerler üzerine kurduğunun belirlendiği vurgulandı.

Ahmet Beyoğlu hakkında terör örgütü üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame terör suçlarına bakan 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

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