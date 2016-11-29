Konya’da kamu çalışanlarına FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Konya’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında örgütün haberleşme programı olan ‘Bylock’u kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkan 31 kamu çalışanından 23’ü gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi ardından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Karayolları, Devlet Su İşleri, İşçi Kurumu, Kredi Yurtlar Kurumu, Müftülük, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Tarım İl Müdürlüğü gibi kamu kurumlarından emekli ve açığa alınmış olan 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bugün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. 8 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin örgütün haberleşme programı olan ‘Bylock’u kullandıkları ileri sürüldü.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Karayollarından emekli 59 yaşındaki Ramazan Ç., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, ”Neyi çekiyorsunuz? Adam mı öldürdük” dedi. Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.

9 ASKER DAHA SERBEST BIRAKILDI

FETÖ/PDY operasyonları kapsamında örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik geçen 22 Kasım günü 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 kişiden 9’u daha serbest bırakıldı. Böylelikle adli kontrolle serbest bırakılanların sayısı 25’e yükselirken, diğer şüphelilerin sorgusu sürüyor.

AKADEMİSYENLERDEN 5’İ YENİDEN GÖZALTINDA

Yine FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde görevli akademisyenlere yönelik 10 kişinin tutuklandığı, 10 kişinin de serbest kaldığı soruşturmada, savcılığın itirazı üzerine serbest bırakılanlardan 6’sı hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı. Bunlardan 5’inin gözaltına alındığı belirtildi.

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