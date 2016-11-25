Altındağlı kadınlar şiddete sessiz kalmadı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne sessiz kalmayan Altındağlı kadınlar, duyarlı bir davranışa daha imza attı.

Altındağ Belediyesi’ne bağlı kadın eğitim kültür merkezi üyeleri, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi’nde açtıkları sergiyle neler yapabileceklerini herkese gösterdi. Kadın konulu sergide, 50 üyenin tam 150 eseri yer aldı. Yağlı boya, karakalem ve ebru çalışmalarından oluşan sergi beğeni topladı.

“Torunumla resim yapıyorum”

Karacaören Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyelerinden Ayşe Arabacı, sergideki yağlıboya çalışmasından bahsetti. Yaklaşık 1 hafta boyunca bu resim üzerinde çalıştığına dikkat çeken Arabacı, eserinde kadının doğumundan ölümüne kadar yaşadığı zorlukları anlattığını söyledi. Arabacı, kadın eğitim kültür merkezlerinin önemi üzerinde de durdu. Kültür merkezlerinin kadınları psikolojik açıdan rahatlattığını ifade eden Arabacı, bu merkezlerde kendilerine vakit ayırdıklarının altını çizdi. Kültür merkezinde öğrendikleriyle torununa bile örnek olduğunu dile getiren Ayşe Teyze: “Torunum bazen yanıma gelip babaanne birlikte resim yapalım mı diye soruyor. Bu durum çok hoşuma gidiyor. Oturup birlikte resim yapıyoruz” dedi.

“Düşündüklerimle merkezde karşılaştıklarım çok farklı…”

Örnek Kadın Eğitim Kültür Merkezi’nden Yıldız Bozdemir ise şöyle konuştu: “Merkezin ilk üyelerinden biriyim. Belirli aralıklarla Avusturalya’da kalıyorum. Türkiye’ye geldiğimde ise merkezden dışarı çıkmak istemiyorum. Resim yapma tutkusu beni buraya getiriyor. Ama bunu sadece resimle sınırlı tutmak doğru olmaz. Burada birçok branşta hizmet veriliyor. İtiraf etmeliyim düşündüklerimle merkezde karşılaştıklarım çok farklı oldu. Altındağ’da bu kadar yetenekli kadının olacağı aklıma hiç gelmezdi. Kendi kendime burada ne cevherler varmış dedim. Altındağ Belediyesi’nin kadına verdiği değer ortada. Bu yaklaşımın tüm Türkiye’de örnek gösterilmesi gerek.”

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