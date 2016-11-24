Dolar PPK öncesi 3.41 lira sınırında

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) faiz toplantısı öncesinde, dün yine tarihi bir rekor kıran dolar yeni güne 3.41 lira sınırında başladı.

Dolar, dün 17.00 sıralarında 3.4155’e kadar yükselerek tarihi rekorunu kırdı. İşlemlere 3.57 lira düzeyinde başlayan euro da akşam saatlerinde 3.6001 düzeyine çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında dün akşam yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Bir hafta içinde ikinci kez toplanan EKK’da alınan kararların açıklanmaması piyasalardaki beklentiyi boşa çıkardı.

Bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde 3.4084 liraya kadar çıkan doların Avrupa Parlamentosu’nda yapılacak kritik oylamaya da tepki vermesi bekleniyor.

Küresel piyasalardaki gelişmelerin yanında, Türkiye’deki artan iç politik gerginliklerin etkisiyle, geçen haftanın son işlem gününde lira karşısında art arda yeni rekor düzeylere tırmanan dolar 3.4069 liraya ve euro da 3.6011 lira ile yeni tarihi rekor düzeylere tırmanmıştı. Ardından Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen EKK toplantısının etkisiyle dolar 3.37 – 3.37 ve euro da 3.57 – 3.58 aralığına çekilmişti.

Çeşitli kurumların yaptıkları anket sonuçlarında, liranın büyük ölçüde zayıflamasına karşın, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) Perşembe günü düzenlenecek toplantısında faizlerde ya 0.25 puanlık bir küçük artış olacağı, ya da değişiklik olmayacağı yönündeki beklentiler ağırlık kazanıyor.

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