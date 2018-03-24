SAMSUN’da doğumunu takip eden 15’inci günde gözünde katarakt tespit edilen Arel Karabulut, yapılan detaylı muayene ve inceleme sonrası 53 günlükken ameliyata alındı. Arel bebeğe, konjenital katarakt tanısıyla, lens disizyonu ve ön vitrektomi operasyonu başarıyla yapıldı.

Samsun’da yaşayan Karabulut çiftinin Arel Karabulut isminde bir çocukları dünyaya geldi. Doğumdan 15 gün sonra rutin göz taramasında bebeğin gözünde katarak tespit edildi. Çift, çocuklarını Medicana Samsun Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Erol Havuz’a götürdü. Yapılan muayenesinin ardından bebeğe 53 günlükken operasyon yapıldı. Ameliyat sonrası haftada bir kontrol edilen Arel bebek, daha sonra ayda bir kontrole çağrıldı. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Erol Havuz, tedaviyle ilgili şunları söyledi:

“Ameliyat sonrası hastamızı sık kontrol ettik. 2’nci ayın sonunda yaptığımız ölçümlerle birlikte hastamıza, pediatric afak lens takıyor olacağız. Hastamız 2-3 yaşına kadar taktığımız bu lensle devam edecek, bu süre zarfında rutin kontrollerimiz de aynı şekilde sürecek. Gözde tembellik gelişmemesi gerekiyor. 3 yaşından sonra göz içi (kalıcı) mercek yerleştirerek hastamızın takibine devam edeceğiz” diye konuştu.

Doğumsal katarakt konusunda da bilgi veren Opr. Dr. Erol Havuz, “Konjenital (doğumsal) katarakt, doğumdan itibaren görülen, lensin tek veya çift taraflı olarak saydamlığını kaybetmesi ve opaklaşmasıdır. Doğuştan olan kataraktlar, annenin gebelik sırasında geçirdiği enfeksiyonlara, kullanılan ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi, hiçbir nedene bağlı olmadan da oluşabilmektedir. Bir gözbebeğinin diğerinden farklı renkte (beyaz) olması veya gözde kayma (şaşılık) olması, doğumsal kataraktın belirtisi olabilir. Bebeklerde bu belirtiler görüldüğü an, hiç zaman kaybetmeden göz uzmanına başvurulmalıdır. Doğumsal katarakt görmeyi engelliyorsa ve özellikle tek taraflıysa, tanı konulur konulmaz ameliyat edilmelidir. Ameliyat zamanı konusunda göz uzmanı detaylı muayeneden sonra karar verir. Doğumsal kataraktlı gözde en önemli sorun göz tembelliğidir (ambliyobi). Göz tembelliğini yenebilmek için, göz doktorunun önerisi doğrultusunda mümkün olan en kısa zamanda ameliyat yapılmalıdır” dedi.