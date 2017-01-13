53 farklı dersin taslak müfratı askıya çıkarıldı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 53 farklı dersin taslak müfredatı için askıya çıkıldığını belirterek, askı süreci sonrasında paydaşlardan alınacak geri bildirimlerin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirilerek, öğretim programlarına son halin verileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Güncellenen Öğretim Programları Bilgilendirme Toplantısı’nda konuştu. Günümüz eğitim anlayışının, öğrencinin bilgi düzeyinin arttırılmasından ve değerlendirilmesinden ziyade bilginin birey için anlamlı ve yaşantısal hale getirilmesi esasına odaklandığını belirten Bakan Yılmaz,

“172 sınıf düzeyi için 53 farklı dersin taslak öğretim programı için askıya çıkılmıştır. Bunların 85 sınıf düzeyinde 19 farklı dersin öğretim programı ilköğretim için; 87 sınıf düzeyinde 34 farklı dersin öğretim programı ise ortaöğretim için hazırlanmıştır”

dedi.

Müfredatın, ilgili genel müdürlüklerin koordinatörlüğünde temsilciler, öğretmenler, eğitim uzmanları ve akademisyenlerden oluşturulan komisyonlarca hazırlandığını ifade eden Yılmaz, askı süreci sonrasında da paydaşlardan alınacak geri bildirimlerin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirilerek öğretim programlarına son halin verileceğini kaydetti.

TEOG, YGS, LYS SINAVLARINA GİRECEK ÖĞRENCİLER ETKİLENMEYECEK-

Literatürün dikkatli bir şekilde incelenerek, dünya ölçeğinde eğitimde başarı göstermiş ülkelerin programlarıyla karşılaştırıldığını söyleyen Bakan Yılmaz, elde edilen bilgilerin Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda değerlendirilerek, kanıta dayalı hedefler olarak ortaya konulduğunu belirtti.

“En iyi eğitim, herkes için en iyi olan eğitimdir” diyen Bakan Yılmaz, yenilenmiş öğretim programlarıyla ilk olarak 2017-2018 eğitim-öğretim sezonunda 1., 5. ve 9. sınıf öğrencilerinin buluşacağını belirterek, bu yıl veya gelecek yıl TEOG, YGS, LYS sınavlarına girecek öğrencilerin, bu programlardan yana bir kaygı duymaması gerektiğini söyledi. “Çıkacağımız yeni yolda, öğrencilerimizin bilgiye ulaşabilecekleri, becerileri ve yeterliliklerini geliştirebilecekleri yolculukta tüm halkımızın katkısını önemsiyoruz”

diyen Bakan Yılmaz, yarı yıl tatilinde telafi eğitimleri yapılmayacağını da ekledi.

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