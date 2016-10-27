Şehit ateşi Yozgat’a düştü

Bingöl’ün Kiğı İlçesinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Diyarbakır’ın Silvan nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş 25 yaşındaki Lokman Dargın’ın acı haberi, Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesindeki ailesine ulaştı.

Şehidin babası Selim Dargın, 2-3 gün önce görüştüğü oğlunun hal hatır sorduğunu belirtirken; ağabeyi Recep Dargın ise Diyarbakırlı ve Kürt olduklarını belirterek, “Biz bu bayrağı, vatanımızı seviyoruz. Vatan sağ olsun” dedi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden 21 yıl önce tarım alanlarında çalışmak üzere Yozgat’a gelen Dargın ailesi, Boğazlıyan İlçesine yerleşti. Ailenin Yozgat’a göç ettiğinde 4 yaşında olan ve 10 kardeşin 6’ncısı ve bekar olan Şehit Uzman Çavuş Lokman Dargın’ın 8 ay önce uzman çavuş olduğu ve 4 aydır Bingöl’de görev yaptığı öğrenildi. Şehadet haberi, Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Belediye Başkanı Hamdi Erdal ve İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım tarafından, Mevlana Mahallesi’nde oturan baba Selim ve anne Seva Dargın çiftine bildirildi.

DİYARBAKIR SİLVANLIYIZ, VATANIMIZI SEVİYORUZ

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Şehit ailesinin oturduğu mahalleye ve evine Türk Bayrağı asıldı. Acılı baba Selim Dargın, 2-3 gün önce telefonda görüştüğünü belirttiği oğlunun hal hatır sorduğunu söyledi. Şehidin ağabeyi Recep Dargın ise kendilerinin Diyarbakırlı ve Kürt olduklarını belirterek, “Diyarbakır Silvanlıyız ama biz bu bayrağı seviyoruz. Vatanımızı seviyoruz. Kardeşim vatan için gitti. Vatan sağolsun” dedi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Lokman Dargın’ın cenazesi bu gün akşam saatlerinde Boğazlıyan ilçesine getirilecek. Şehit Dargın, yarın Cuma namazından sonra Boğazlıyan Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlanacak.

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