Ne istediniz de yapamadınız…?

Türk tipi başkanlık nasıl şekillenecek? Açıklansa da öğrensek

Gündemde Başkanlık sistemi var. 14 yıldır iktidarda olan AK Parti her istediği yasayı çıkardı, Anayasa değişikleri bile yaptı, tek başına 2 Cumhurbaşkanı seçti. Ne yapmak istedi de mevcut sistem engel olduğu için yapamadı?

Türk modeli Başkanlığın içeriğini bilen yani nasıl bir sistem ile Türkiye yönetilecek bilen varsa lütfen açıklasın. Türkiye’nin gelecek yüzyılları için çok önemli olan sistem değişikliği gerekiyorsa inat ile değil akıl ve uzlaşma ile yapılsın.

Devlet Bahçeli AK Parti’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a “asist” yaptı, golü atmak da onlara kaldı.

Başkanlık golü ya da sisteminden bahsediyorum.

Bugüne kadar “Başkanlık” sözünün dışında tek bir sistem açıklaması yapılmadı.

Türkiye’de nasıl bir sistem kurulacak?

Parlamenter sistemden yani Başbakan ve Bakanlardan vaz geçiliyor, bunu anladık.

Peki, Amerikan modeli gibi Türkiye eyaletlere mi bölünecek?

Bilmiyoruz.

Amerikan modeli mi olacak?

Bilmiyoruz.

Rusya ya da Fransa modeli mi olacak?

Bilmiyoruz.

Başkan hangi yetkilere sahip olacak?

Bilmiyoruz.

Başkan’ın icraatlarını kim denetleyecek?

Bilmiyoruz.

Meclis’in işlevi nasıl olacak?

Bilmiyoruz.

Bugün Anayasa’da yer alan Kuvvetler ayrılığı yani yasama, yürütme, yargı nasıl şekillenecek?

Bilmiyoruz.

Yürütmeyi tek başına üstlenecek Başkan’ın yetkileri neler olacak?

Bilmiyoruz.

Başkan’ın icraatları nasıl denetlenecek?

Bilmiyoruz.

Türk Modeli nasıl olacak?

Bilmiyoruz.

Sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin, iş çevrelerinin görüşleri alınacak mı?

Bilmiyoruz.

Peki, ne biliyoruz, nasıl bir Başkanlık istiyoruz?

Bilmiyoruz.

Çünkü Başkanlık Sistemi isteyen AK Parti’nin, asist yaparak referandum yolunu açan destekçisi MHP’nin henüz açıkladıkları bir model yok.

Ama “istemeyiz” diyen siyasi parti çok.

Aslında neyi istediğimizi de neye karşı çıktığımızı da

Bilmiyoruz.

BAŞKANLIK İLE YÖNETİLEN ÜLKELER:

Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Azerbaycan, Belarus, Bolivya, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya, Ermenistan, Ekvator, El Salvador, Filipinler, Guatemala, Güney Kore, Haiti, Honduras, İran, Kazakistan, Kenya, Kıbrıs, Kolombiya, Kosta Rika, Liberya, Meksika, Nikaragua, Nijerya, Panama, Paraguay, Peru, Seyşeller, Sierra, Leone, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Şili, Tanzanya, Türkmenistan, Uganda, Uruguay, Venezuela, Zambiya.

İnceleyin bakalım hangi model Türkiye için örnek olmalı?

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