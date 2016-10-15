500 polisle huzur operasyonu

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece alkollü mekanlara yönelik huzur opesyonu düzenledi. Aranan 7 kişi gözaltına alınırken, kurallara uymadığı tespit edilen işyerleri hakkında işlem yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçesinde dün gece 500 polisin katılımıyla, alkollü mekanlara yönelik huzur operasyonu düzenledi. İçkili yerde önce vatandaşların üst aramasından sonra Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminden kimlik sorgusu yaparken, işyerleri didik didik arandı. Operasyonda toplam 640 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ayrıca, 1 tabanca, 1 pompalı av tüfeği, 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

Ayrıca gece kulüplerine yönelik yapılan incelemelerde, bir iş yerinin ruhsatsız çalıştığı, bir işyerinin kapanma saatine uymadığı, bir işyerinin de canlı müzik ve TAPDK belgesinin olmadığı tespit edilerek, yasal işlem yapıldı.

Çalışanların sigortalı olup olmadığını da inceleyen ekipler toplam 14 çalışanın sigortasız ve kimlik bildirim evrakı olmadan çalıştığı tespit edilerek, yasal işlem başlatıldı.

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