500 dolar bozdurana bir tabak mantı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın dövizin tırmanışını durdurmak için Türk Lirasına destek istemesi üzerine Kars Evleri yöresel yemekler işletme sahibi Okan Poliçe, ‘500 dolar bozdurana hengel (mantı) bedava’ kampanyası başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine Kars’ta Koçu Halı İşletme Sahibi İnan Koçu, 1000 ABD doları bozdurduğunu belgeleyene 4 metre halı hediye etmeye başladı. Aynı şekilde 500 ABD doları bozduranlar makbuzla Kars Evleri Yöresel Yemekler İşletmesine giderek bölgede hengel olarak nitelendirilen mantı yiyor.
Kars Evleri Yöresel Yemekler İşletme Sahibi Okan Poliçe ile Koçu Halı İşletme Sahibi İnan Koçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülke genelinde başlattığı kampanyaya destek vermek istediklerini bildirdiler. Okan Poliçe,
” İşletme olarak 500 dolar bozdurana bedava hengel ziyafeti çekiyoruz. Amacımız vatandaşı teşvik etmek. Çünkü ülkemiz ekonomik sıkıntıdan bozdurulan dolarlar sayesinde çıkacaktır”
dedi.