Ana Sayfa Dünya 500 bin çocuk ölümle burun buruna

500 bin çocuk ölümle burun buruna

-
Editör
-
2
PAYLAŞ
500 bin çocuk ölümle burun buruna
500 bin çocuk ölümle burun buruna

BM Fonu (UNICEF), Musul’da 500 binden fazla ve ailelerinin askeri operasyonlar nedeniyle ölümle burun buruna olduğunu duyurdu.

Kuruluşun 150 bin çocuk için destek verecek malzemeyi hazırladığı, amacın gelecek haftalarda 350 bin kişiye ulaşabilmek olduğu kaydedilen açıklamada, “UNICEF, tüm taraflara çocukların korunması, uluslararası insancıl hukuka riayet edilmesi ve böylece bu çocuklar ile ailelerinin yoğun çatışma döneminden güvenli bir şekilde çıkmalarının temin edilmesi çağrısı yapıyor” denildi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...

İlgili İçerik:

İLGİLİ HABERLERYAZARIN DİĞER YAZILARI