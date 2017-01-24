500 bin çiçek için hazırlıklar başladı

Geçen ay 20 bin çelik alan Çankaya Belediyesi, yazlık çiçekler için çalışmalara hız verdi. Hedef 500 bin çiçek.

Açtığı onlarca yeni parkla birlikte 500 civarında park ve yeşil alana sahip olan Çankaya Belediyesi, yazlık çiçek çalışmalarına hız verdi.

2016 sonunda 20 bin çelik alımı gerçekleştiren Belediye ekipleri, yeni yıla çiçeklerden tohum alarak başladı. Yaz aylarında Çankaya parklarını süsleyecek rengarenk çiçeklerden ilk etapta 30 bin tohum atıldı.

Begonya, Kadife, Ateş, Horoz İbiği, Aslanağzı, Alisyum, Mine, Petunya, Gazanya, Yıldız, Vapur Dumanı ve Zinya gibi çiçekleri Çankaya Parkı içinde bulunan kendi seralarında ve kendi işçileri ile üreten Çankaya Belediyesi, bu yıl 500 binin üzerine çıkmayı hedefliyor.

Mayıs ayının ikinci haftasına kadar hazır hale getirilecek olan çiçekler, mavi, sarı, kırmızı, mor, beyaz renkleriyle yaz boyunca ilçenin parklarını süsleyecekler.

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