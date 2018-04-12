50 muhtar 2 bakan, nerede Başbakan? 55 bin muhtarı 1.100 seferde dünyayı dolaştırılacak ki 50 muhtar ile Endülüs’te Raks İspanya’da başlandı.

Projenin fikir babası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dı.

50 muhtar 2 bakan, nerede Başbakan? Barcelona’dan Başakşehir’e transfer olan Arda ne yazık ki muhtar emmileri karşılayamadı.

Ne yazık ki heyette Tatlıses de Klarnetçi de yoktu.

Ne kadar ayıp ki İspanya Kralı 6. Felipe Türkiye Cumhuriyeti Devletinin verdiği gri devlet hizmet pasaportu olan 50 kişilik resmi muhtarlar heyetini resmi törenle karşılamadı.

Geride kaldı 54 bin 950 muhtar emmi ki tek bir tanesi gitmese vallahi de billahi de küserim, kızarım, tepki koyarım bu projeyi başlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya.

24 Mart 2019’da yapılacak yerel seçime 346 gün kaldı ki son 31 gün seçim yasağını çıkartırsak 315 gün kalır geriye.

Bu durumda Soylu’nun geride kalan 54 bin 950 muhtarı bugünden itibaren her gün 175’şer gruplar halinde İspanya’ya göndermesi gerekecek.

Devlet bu resmi hizmetinde muhtarları Ak / Kara diye ayıracak değil ya. Ha 50’şer ha 175 – 200’er kişilik gruplar fark etmez her muhtar emmi için hak yerini bulmalı.

MEHMET ŞİMŞEK

1 Başbakan,

5 Başbakan yardımcısı,

21 Bakan var 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde.

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda ki Genel Başkanı Cumhurbaşkanı.

“Genel Başkan Vekili” Başbakan ki Siyasi partiler Yasasında böyle bir makam yok.

Bakanlar kurulu ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanı başkanlığında sarayda toplanıyor.

Bir Bakanla ilgili “görevden alınma” dedikoduları çıkınca Cumhurbaşkanı ya da sözcüsü, “o bakan görevde” açıklaması yapıyor.

Başbakan nerede?

Başbakan yardımcısı ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı Mehmet Şimşek, “Dünya borç batağında, faizler yükseliyor, dövizle borçlanmayın” diye iş adamlarını uyardı.

Erdoğan, “Bir insan kendi ayağına kurşun sıkabilir mi? Bu psikolojik üstünlüğü uluslararası camiaya vermesi gereken arkadaşlarım bu tür yanlışı yaparsa bunun affedilir yanı olamaz.

Felaket tellalları zaten davul zurna dolaşıyorlar. Onlar yetmiyor mu bize ne oluyor?” diye canlı yayında esti gürledi.

Başbakan nerede?

Başbakan yardımcısı Şimşek bu yenilir yutulur olmayan eleştiriler karşısında istifa mı etti?

Yok, hazmetti ki hala görevde.

İSMET YILMAZ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı başöğretmeni Erdoğan tahtaya sözlüye kaldırdı ve “nedir bu Deizm?” diye sordu.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde ilk kez bir bakan Meclis kürsüsünde Cumhurbaşkanı tarafından azarlandı.

Başbakan nerede?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bu küçük düşürme ve azar sonrası istifa mı etti?

Yok, o da hazmetti bu küçük düşürülmeyi ki görevine devam ediyor.

İstifa etsenize yahu nedir bu koltuk hırsı?

AKP Genel Başkanı Erdoğan, küçük düşüreceğine alsana bu bakanları görevden, yok mu bu görevleri yapacak başka bir AKP’li?

Yok, ülkede başbakan da yok, bakan da yok ama tek adam var Cumhurbaşkanı, Başbakan, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Gerisi lafügüzaf…