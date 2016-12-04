5-12-2016 T.C. Ankara Batı 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

İ L A N T.C. Ankara Batı 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO : 2016/274

KARAR NO : 2016/237

Güler Başarır aleyhine mahkememizde açılan Ad Düzeltilmesi İstemli davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Ankara ili Nallıhan İlçesi , Eymir Mah./Köyü nüfusuna kayıtlı, Fevzi ve Fatma’dan olma 01/11/1972 doğumlu, TC: 15589131496 kimlik numaralı,Cilt:39, Hane:139 Bsn:8 sicilde kayıtlı “Güler ” olan isminin “Gülay” olarak düzeltilmesine karar verildi. 02/12/2016

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