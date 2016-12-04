5-12-2016 T.C. ANKARA 4. İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANKARA 4. İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2016/15353 ESAS

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı inallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sinc istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 30/11/2016

1. İhale Tarihi : 27/12/2016 günü, saat 09:50 – 09:55 arası.

2. İhale Tarihi : 17/01/2017 günü, saat 09:50 – 09:55 arası.

İhale Yeri : Ankara Adliyesi 1 Nolu Mezat Salonu – Ankara Adliyesi MERKEZ / ANKARA

No Takdir Edilen

Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 12.000.00 1 18 06FJB80 Plakalı. 2005 Model , FORD Marka, TRANSİT CONNECT Tipli. Rengi San . Kapalı Kasa Ticari araç. Muhtelif çizik ve pas mevcut. Ön kaputta macun mevcut, arka tampon mevcut değil. Sağ ön kapıda sürtünme var.. stepnesi yok teybi var. sağ arka çamurluk koruması kırık, çizik ve oksitler kısmen var. ön camda çatlama var., anahtar ve ruhsatı yok.

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