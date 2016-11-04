5-11-2016-T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ 470054

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2016/8844 TLMT.

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 02/11/2016

1.İhale Tarihi : 13/12/2016 günü, saat 14:30 – 14:35 arası. 2.İhale Tarihi : 28/12/2016 günü, saat 14:30 – 14:35 arası. İhale Yeri : URAY YEDİEMİN EMANET DEPOSU ( PLEVNE MAH KIZILIRMAK SOKAK NO 12/A SİNCAN ANKARA ) – No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 1 2.100,00 12 %18 12 Adet takım elbise rovmen marka muhtelif çeşit, ebat ve renklerde takım elbise tanesi 175 TL’den 2 300,00 2 %18 2 Adet takım elbise comienzo marka siyah renkli muhtelif ebatlarda takım elbise tanesi 150 TL ‘ den 3 300,00 2 %18 2 Adet takım elbise jakomen marka siyah renkli takım elbise muhtelif ebatlarda tanesi 150 TL’den 4 1.400,00 14 %18 14 Adet ceket comienzo marka ceket muhtelif çeşit, ebat ve renklerde tanesi 100 TL’den 5 2.300,00 23 %18 23 Adet ceket Rovmen marka muhtelif çeşit , renk ve ebatlarda ceket tanesi 100 TL’den 6 200,00 2 %18 2 Adet pardesüBy KVC marka muhtelif renk, çeşit ve ebatta pardesü(kaban) 7 300,00 3 %18 3 Adet ceket Jakomen marka bordo renkli muhtelif çeşit ve ebatlarda ceket 8 600,00 6 %18 6 Adet ceket comienzo marka muhtelif renk, çeşit ve ebatlarda ceket 9 200,00 2 %18 2 Adet ceket rovmen marka muhtelif renk, çeşit ve ebatlarda ceket 10 100,00 1 %18 1 Adet ceket beyaz renkli comienzo marka muhtelif ebatta ceket 11 1.000,00 1 %18 1 Adet leptop Acer marka SNID:75010370716 siyah renkli leptop şarj aleti mevcut 12 16.680,00 278 %18 278 Adet pantolon muhtelif marka, ebat ve çeşitlerde pantolon tanesi 60 TL’den Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 470054) www.bik.gov.tr

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