5-11-2016-ANKARA 8. ASLİYE -Basın-470839

T.C.ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

Sayı : 2016/430 Esas

Konu: :

Davacı , FATMA PAPAĞAN Davalı , NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) arasında mahkememizde görülmekte olan nüfus davası nedeniyle;

Kırşehir İli, Akpınar İlçesi, Pekmezci Mah/Köy C:23 H:81 BSN.11’de nf kayıtlı Veysel ve Nuran’dan olma 19/11/1997 doğ. (TCNO:49819373554) davacı Fatma’nın nüfustaki Papağan olan soyadının Nur olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. İlan olunur.

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