Tarih mi yoksa siyaset mi tekerrürden ibarettir?

Ahmet Davutoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu’ndan söz edeceğim.

Davutoğlu AKP’nin oylarını % 49’a taşıdı, azledildi. Kılıçdaroğlu 16 Nisan referandumunda “Hayır” oylarını % 49’a taşıdı azli istendi.

Yani % 49’lar benzerliği var her iki siyasetçinin.

Önce Davutoğlu cephesini anlatayım.

Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlık döneminde dışişleri danışmanı iken milletvekili olmadığı halde Dışişleri Bakanlığına atandı.

10 Ağustos 2014’de Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan yerine Davutoğlu’nu AKP genel başkanı seçtirdi ve başbakanlığa atadı.

Davutoğlu 7 Haziran 2015’de yapılan Milletvekili seçimlerinde % 40’da kalan AKP’yi 1 Kasım’da % 49’a taşıdı.

Erdoğan’ın Başkanlık taleplerine soğuk yaklaştı, benimsemedi.

Ve Erdoğan devreye girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasa değişikliği ile demokratik parlamenter rejim yerine başkanlık rejimini getirmek istemesine sıcak bakmayan Davutoğlu AKP’de kendisine yakın kadrolarda kurmaya başladı.

Ancak bu durum Erdoğan’ın sert tepkisine neden oldu.

AKP Genel Başkanlığından ve başbakanlıktan Erdoğan tarafından azledildi. Davutoğlu 5 Mayıs 2016’da yapılan AKP kurultayında aday olmadı, yerine Erdoğan tarafından atanan Binali Yıldırım’a görevlerini devretti.

Davutoğlu bu değişikliği, “benim iradem değildir” diye özetledi.

Bu önemli cümleyi hafızanızda tutun bakalım.

Şimdi Kılıçdaroğlu cephesini anlatayım.

Kılıçdaroğlu uzun yıllar Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı ve SSK Genel Müdürü olarak bürokraside önemli görevler yüklendi.

Deniz Baykal’ın daveti üzerine CHP’ye üye olan Kemal Kılıçdaroğlu 2002 seçiminde İstanbul Milletvekili olarak meclise girdi.

AKP Milletvekilleri Şaban Dişli ve Dengir Mir Fırat’ın yolsuzluklarını ortaya çıkararak istifalarını sağladı. Deniz Feneri yolsuzluğu davasının Türkiye ayağını ortaya çıkardı.

2009 Yerel seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık yarışını Kadir Topbaş’a kıl payı kaptırdı.

Deniz Baykal’ın Genel Başkanlıktan istifa etmesinin ardından 22 Mayıs 2010’da yapılan CHP kurultayında 1189 adayın tamamının oyunu alarak Genel Başkan seçildi.

16 Nisan’da yapılan referandumda kendisine yapılan tüm saldırılara karşın barışçı ve olumlu bir kampanya ile Saadet, DSP, ÖDP, DP ve MHP tabanından büyük destek görerek Hayır oylarını % 49’a yükseltti.

YSK’nın kararlarındaki hukuki hatalar nedeniyle Hayır oylarının % 51’den % 49’a düştüğünü açıkladı.

Ve Deniz Baykal devreye girdi.

Kemal Kılıçdaroğlu bu başarısı üzerinden günler geçmeden il başkanlarını Ankara’da topladı ve önemli mesajlar verdi.

En önemli mesaj ise 16 Nisan referandum öncesinde olduğu gibi tüm CHP örgütlerinin hayır oyu çalışması yaptıkları her yere “teşekkür” ziyaretleri yapması talimatı idi.

Bu talimatın arkasındaki amaç ise kuşku yok ki hayır oyu veren % 49’u kucaklamak ve onlarla yola devam etmekti.

Ve bu kez Deniz Baykal devreye girdi.

“her başarı cezalandırılır” sözü var ya, “tarih tekerrürden ibarettir” sözü var ya gerçek oldu.

Ahmet Hakan’a konuk olan Deniz Baykal’ı dikkatle dinledim.

Baykal öyle bir tanımlama yaptı ki Kemal Kılıçdaroğlu’na, “sen çekil ben Başkan adayım” dedi açıkça.

Siyaset de tekerrürden ibarettir oldu.

% 49 ile başarı yakaladı ya Kılıçdaroğlu “azli” gerekti.

Ancak bu noktada Kılıçdaroğlu için bir bıçak sırtı durum ortaya çıktı.

Ya lider olduğunu ispatlayıp, Baykal’a, kendi iradesi ile güçlü bir şekilde “hayır” diyecek, ya da azledilmeyi kabul edip eski genel başkan konumuna düşecek.

Sonsöz:

Siz anayasa değişikliğine, “tek adam” gerekçesi ile karşı çıktınız.

Bugün ise “tek adam” yani Deniz Baykal bir azil formülü koydu önünüze.

Toplayın kurmaylarınızı ortak akıl üretin.

Yol haritasını tek adamın dayatması ile değil ortak akıl ile ortaya koyun.

Ekmeleddin İhsanoğlu örneğini hatırlayın. CHP ve MHP işbirliği başarılı oldu mu?

Hayır.

Bugün % 49’u CHP içine çekebilir misiniz Baykal’ın dediği gibi?

Hayır.

Referandumda % 49 CHP çatısı altında mı hayır başarısını yakaladı?

Hayır.

% 49 ile yakaladığınız başarıya karşın bugün azledilmek isteniyorsunuz tek adam tarafından.

Haydi Kemal Bey azledilmeyi reddet, dosta düşmana lider olduğunu ispat et.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...