Başkent’te okulu lağım bastı

SPOR salonlarının, soyunma odalarının, atölyelerin lağım suları altında kaldığı, bodrum katındaki duvarların çürüdüğü bin 300 öğrencinin bulunduğu Keçiören Esertepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde skandal görüntüler yaşanıyor. Veliler çevrede fuhuş ve uyuşturucu pazarlıklarının yapıldığını öne sürerek, okulun çevresine jiletli teller çekildiğini söyleyerek, “15 Temmuz’da kahramanlık destanı yazan milletin çocukları bu okulda okutuluyor” diye isyan etti.

Keçiören Esertepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bodrum katında öğrenci velileri tarafından çekilen görüntüler görenleri hayrete düşürüyor. Bin 300 öğrencinin okuduğu lisenin drenaj sistemindeki hata nedeniyle bodrum katında yükselen lağım sularının, çürüyen ve korozyona uğrayan duvarların, kanalizasyon atıklarının bastığı atölyelerin, soyunma odalarının ve pislikten geçilmeyen tuvaletlerin fotoğraflarını paylaştı. Görüntüleri ‘rezalet’ olarak nitelendiren veliler, okulun faciaya davet çıkardığını belirterek” 15 Temmuz’da kahramanlık destanı yazan bu milletin çocuklarının eğitim-öğretim gördüğü bir okulda, bu görüntüler kabul edilemez. Yetkililer bir an önce harekete geçsin” dedi.

DRENAJ SİSTEMİ SUYUN ÜSTÜNDE KALIYOR

İsim vermeden konuşan bir veli ise konu hakkında Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) de şikayette bulunduğunu açıkladı. Bir müteahhite yaptırılan okulun 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na birçok eksikle teslim edildiğini öğrendiğini öne süren bir başka veli ise şu iddialarda bulundu: “Okulun drenaj sisteminin su seviyesinin üstünde kaldığını ve bu yüzden sürekli kanalizasyon suyunun bastığını öğrendik. Bodrum katında inanılmaz kötü bir koku var. Duvarlar su nedeniyle çürümüş. Öğrencilerin soyunma odaları, spor salonları, atölyeleri pislik içinde ve kullanılamıyor. Engelli asansörünün zemininde 3-4 metre su birikmiş ve o da çalıştırılamıyor.

OKULUN YÜZDE 20’Sİ KULLANILAMIYOR

Okulun bodrum katına inilmesini engellemek için sıralarla merdiven önüne engel yapılmış. Bu rezalet nedeniyle etkinliklerini yapacakları, spor salonu, soyunma odası ve atölye olarak kullanmaları gereken yerler atıl durumda. Okulda öğrenim gören kızım bu yüzden faaliyetlerini yapamadıklarını, beden eğitimi derslerini koridorda yaptıklarını, giyinmek için WC’leri kullandıklarını, bir keresinde de drama dersi nedeniyle kanalizasyon suyu basan bodrum katına götürüldüklerini ve birçok öğrencinin kustuğunu anlattı. Okulun yüzde 20’si bu nedenlerden dolayı kullanılamıyor.

FUHUŞ VE UYUŞTURUCU PAZARLIĞI

Okul çevresinde de skandal denebilecek olaylar yaşanıyor. Uyuşturucu ve fuhuş pazarlığı da yapılıyor. Durum o kadar kötü ki okulun demirlerine jiletli teller çektiler. Eğitim yuvası değil sanki F tipi cezaevlerini andırıyor artık. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Keçiören Emniyeti’nin okulun içi ve dışında yaşanan rezaletlerle ilgili devreye girmesi gerekiyor.”

OKUL YETKİLİLERİ KONUŞMADI

Öte yandan Esertepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yetkilileri, konu hakkında ‘yetkileri olmadığı’ nedeniyle yanıtsız bırakarak, konuşmadı.

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