477 yıllık mesir macunu geleneği için hazırlıklar sürüyor

Manisa’da 477 yıldır kadınların ellerinden çıkan şifalı mesir macunu, bu yıl da seçim için hazırlanmaya başlandı. 15 kadın, 30 Nisan’da saçılacak 5 ton mesir macununu yetiştirmek için gece-gündüz çalışıyor.

Manisa’da bu yıl 477’inci kez düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 24- 30 Nisan arasında yapılacak. Festivalde 5 ton mesir macunu, Sultan Camii’nin kubbe ve minarelerinden halka saçılacak. 477’inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nde saçılacak mesirlerin hazırlanmasına başlandı. Manisa’yı Mesir Tanıtma ve Turizm Derneği’nin atölyesinde 15 kadın, şifalı macunları üretiyor. 477 yıllık geleneği sürdüren kadınlar, şifa saçan macunları geleneksel yöntemlerle yapıp, saçıma hazır hale getiriyor.

SAÇIM NOKTALARI ÇOĞALTILACAK

Mesir festivalinin heyecanını yaşadıklarını belirten Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, bu yıl da 5 ton mesir macununun saçılacağını söyledi. 30 Nisan’da saçımı yapılacak mesir macunlarının duasının da okunacağını kaydeden Tanık,

“Mesir macunları yıllardır kadınlarımız tarafından yapılıyor. Geleneği kadınlar sürdürüyor. 1 ay boyunca gece gündüz şifalı mesirleri hazırlamak için çalışıyorlar. Bu yıl Sultan Camii’nde saçım noktalarını çoğaltıyoruz. 45 noktadan şifalı macunlar halka saçılacak”

30 Nisan’daki saçım için gece gündüz çalıştıklarını anlatan kadınlar da geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Bir ay boyunca 5 ton mesiri üreteceklerini ifade eden kadınlar, gece saatlerine kadar çalıştıklarını söyledi.

‘HASTALIKLARDAN KORUYOR’

13 yıldır mesir macunu yapan Fatma Suna, şeker ve suyu kaynattıktan sonra macunu 1 gün dinlendirdiklerini, ardından 41 çeşit baharatla buluştuğunu anlattı. Festival için daha fazla çalıştıklarını söyleyen Suna şöyle konuştu:

“Mesir macunları tek tek kesilip ardından paketlenmesi için kadınların önüne gidiyor. Şifalı mesir macunlarını 6 renkteki kağıtlarla sarıyoruz. 15 kadın, halka şifa olsun diyerek saçım törenine hazırlıyor. Ben 13 yıldır bu işi yapıyorum. 41 çeşit baharatımız tamamen doğal. Gece-gündüz saçım mesirleri yetiştirmek için çalışıyoruz. Mesir macunları pek çok şeye iyi geliyor. Biz kendimiz de mesir macunlarını tüketiyoruz. Hastalıklardan koruyor.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...