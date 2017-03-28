ŞANLIURFA’da eğitimlerini tamamlayan 454 güvenlik korucusu, düzenlenen törenle yemin yedip göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı’nın açtığı güvenlik korucusu kadrosunda kırsal alanda görev yapmak için 1 aylık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 454 yeni güvenlik korucusu için İl Jandarma Komutanlığı’nda yemin töreni düzenlendi. Yemin törenine; Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ile korucular ve aileleri katıldı. Törende konuşan Vali Güngör Azim Tuna, eğitimlerini başarıyla tamamlayan korucuları tebrik ederek “678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Şanlıurfa’da emekli olan 370 güvenlik korucusunun yerine İçişleri Bakanlığımızın oluru ile Şanlıurfa’ya 470 güvenlik korucusu kadrosu verilmesi üzerine jandarmanın yaptığı çalışmayla 454 yeni güvenlik korucusunun ataması gerçekleşmiştir” dedi.

Doğu ve Güneydoğu’da güvenlik güçlerininin adım adım PKK’lı teröristleri takip ederek operasyonlarının sürdüğünü ifade eden Tuna şunları söyledi:

“Güvenlik güçlerimizin yakın takip sonucu teröristlerin inlerine girilmiş olup örgütün şehir yapılanmaları da tamamen çökertilmiştir. Güvenlik koruculuğu devlet ve millet birlikteliğini sağlamak anlamında çok önemli bir projedir. PKK terörünün bir etnik kimlik meselesi olmadığını, Türkiye Cumhuriyetinin devleti ve milletiyle bir bütün olarak, bu hain teröre karşı bir irade koyduğunun göstergesi olduğunu belirtmek istiyorum. Dün olduğu gibi bu günde operasyonlar, aralıksız devam edecek olup bir tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele sürdürülecektir. Bu mücadelede en büyük desteği tabi ki vatandaşlarımız vermektedir. Bizim birlik ve beraberliğimizi bozmaya kalkan ihanet şebekelerine karşı gerektiğinde bir araya gelebileceğimizi ve bütün dünyaya bunu ispat edebileceğimizi göstermiş bulunuyoruz.”

İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu ise, Şanlıurfa genelinde 470 güvenlik korucusu alımı gerçekleştiğini söyledi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de, bin 750 şehit, 2 binin üzerinde gazi ile devletin yanında olduklarını söyledi. Konuşmaların ardından Türk bayrağı ve silahların bulunduğu masaya ellerini koyup yemin eden 454 korucu izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Törende ayrıca narkotik ve bomba eğitimini alan eğitimli köpeklerin ateş çemberinde bir gösterisi sunuldu. Tören askeri geçitle son buldu.

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