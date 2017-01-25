44 Yıllık hasret

Yıldırım Beyazıt Lisesi’nden 1972-73 döneminde birlikte mezun olduğumuz 6 Edebiyat D öğrencileri olarak 44 yıl sonra bir araya gelerek kucaklaştık, ağlaştık ve hasret giderdik.

Gençlik Parkı Emirgan Kafe’de öğrenciler olarak bir araya geldiğimizde ne mutlu ki bize Felsefe öğretmenimiz Azmi Gündoğdu ile kimya öğretmenimiz Vefa Uysal da aramıza katıldı. Öğretmenlerimizin emekli olmasının yansıra öğrencilerin de emekli olması hoş bir nostalji yarattı.

Hepimizin öğrencilik yıllarında unutamadığımız diğer kıymetli Edebiyat öğretmenimiz Faruk Dinçer çok istemesine rağmen rahatsızlığı nedeniyle katılamayınca üzüldük ve kendisine acil şifa diledik.

Okul yıllarındaki öğretmenleriyle ve birbirleriyle olan anılarını anlatan biz eski öğrenciler şakalaşmaktan ve birbirimize takılmaktan da geri kalmadık.

Öğrencilik yıllarımızdan sonra çeşitli meslekleri yapan arkadaşlarımız bu yaşamlarındaki mesleki anılarını da bir bir anlattılar. Anlaşıldı ki öğrencilik yıllarındaki başarılarını meslek hayatlarında da sürdürmüşler.

Öğrencilik yıllarımızın yaramazlıkları, haylazlıkları, şakalaşmaları, fıkraları bir bir hatırlandı ve buluşma kahkahalarla sürdü.

Vasfi Özçelik öğrencilik yıllarından sonra atletizm antrenörlüğü yaptığını belirterek İbrahim Bulut ile bir İstanbul seyahatının anısını şöyle anlattı: “Bizim hanım ekmek arası köfte hazırladı yolluk olarak. Ancak trende ben uyurken İbrahim ve arkadaşı gelip çantamdan yolluğu alıyorlar. Tren Eskişehir’de durduğunda baktım dışarıda İbrahim ile arkadaşının ellerinde yarımşar ekmek bir şeyler yiyorlar. Beni camda görünce köfteleri de gösterdiler ama hiç anlayamadım. Tren hareket edince tekrar uyudum. Bir süre sonra uyanınca ben de hanımın yolluğu köfte ekmeği yemek için çantamı açtım ki yerinde yeller esiyor. İşte o zaman İbrahimlerin benim yolluğu afiyetle yediklerini anladım. Altta kalır mıyım? Gittim baktım ki onlar da uyuyorlar. İbrahim’in çantasını açtım. Pantolonun ağ arasından arkasını komple yaktım. İstanbul’da yarışmalara gitmek için İbrahim pantolonu giyerken görüyor ki arkası komple açık. O da anlıyor ki köftelerin bedeli bu”

44 yılın arkadaşlığı sürerken bir araya gelen Davut Köksoy, Ahmet Şimşek, Ahmet Öztürk, Muvaffak Aytaş, İbrahim Bulut, Artun Talay, Vasfi Özçelik, Cafer Yavuzoğlu, Mehmet Emin Yurtoğlu, Cafer Külahlıoğlu ve Ahmet Temizkök bu tür toplantıların sık sık yapılması ve bu toplantıya çeşitli mazeretlerle katılamayan diğer arkadaşlarının da aranarak daha kalabalık bir şekilde toplanılması konusunda fikir birliğine vardılar.

44 yılın hasretini gideren biz eski öğrenciler 28 Haziran 2017 tarihinde tekrar toplanmak üzere ayrıldık.

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