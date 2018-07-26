24 Haziran seçimlerinin en önemli vaatlerinden birisi oldu bedelli askerlik.Devlete olan vatani borçlarını;

* Para vererek mi ödesinler?

*Zorunlu askerlik yaparak mı ödesinler?

*Aylarca değil günlerce yaparak mı ödesinler?

*Ya da daha acısı Bahçeli modeli ile parayı veren düdüğü çalar misali tek bir gün dahi asker olmadan parayı verip tezkere alıp kışlaya değil, evlerinin bahçesine mi gitsinler?

24 Haziran öncesi Boşbakan Binali Yıldırım, gazete ve televizyonların yöneticileriyle buluştuğu toplantıda bedelli askerlik beklentileriyle ilgili soruyu yanıtlarken şu bilgiyi verdi: “Şu anda askerlik sorunu olan 5,5 milyon genç var. Yılda 350 bin kişi askere alınabiliyor. Bu 5,5 milyonu eritmek için yaklaşık 16 yıl gerekiyor.”350-400 bin askerimizi barındıran askeri kışlalara 5,5 milyon bedelli askerin nasıl sığdırılacağını e. asteğmen olarak ben de kara kara düşünüyordum.Seçimler geldi geçti Başbakanlığı da Parlamenter Rejimi de ilga eden son Başbakan iken Boşbakan olan Yıldırım’ın verdiği bu rakam da Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından şöyle ilga edildi.”150 bin ila 400 bin arasında bir başvuru bekliyoruz.

Buna göre Genelkurmayı, kuvvetlerimizi ikaz ettik. Ona göre hazırlıklarını sürdürüyorlar. Onda bir sorun olmaz.”Binali Bey’in 5,5 milyon rakamını hatırlayan bir gazeteci, rakamı kibarca düşürerek Akar’a sordu:”… Başvuran kişi sayısının bir milyon olması durumunda eğitim nasıl gerçekleşecek?” Bakan Akar Paşam Boşbakan’ın 5,5 milyon rakamını boş vererek şöyle ilga etti:”Tedbir alırız ama o varsayım biraz aşırı.”Durun bu hikaye daha bitmedi.AKP Meclis grubu sanki yaptıkları iş doğru verdikleri söz geçerli gibi bedelli askerliği 28 gün olarak yasa tasarısı haline getirdi.AKP iltihakçısı, ittifakçısı, iktidar ortağı, Meclis dayanağı MHP’nin haşmetlusu Doktor Devlet devreye sosyal medya mesajı ile şu açıklamasıyla girdi:”Bedelli olacaksa, 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır? Askerliğin teorik eğitimi doğru bir değerlendirme değildir. Asker silahla, ağıt siyahla anılır.

Madem bedelli askerlikle ilgili düzenleme yapılacak, o zaman bunca kafa karışıklığı ve karmaşaya niye ihtiyaç duyulur? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir.”Devlete hükmeden Tek Kişi sert bir ifade ile gün pazarlığını şöyle ilga etti.”21 günden aşağı olmaz.”Devlet baka kaldı.Bugüne kadar farklı gerekçelerle 5 kez hayata geçirilen bedelli askerlik uygulamalarından toplam 398.731 kişi faydalandı.Bu yarısından fazlası 2014’teki son uygulamada gerçekleşti.80 milyonu aşan Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun 40 milyonu vatani görevlerini kahramanca yapan erkeklerdir.Geçmişten gelen 400 bin ile yeni yasadan yararlanacak 400 bin bedelli asker ise (Adnan Hocacıların kedicikleri benzeri) Erkekcik’lerdir.Çünkü bunlar vatani görevi, zorunlu askerliği reddeden, şehit ve gazi olmaktan korkan zavallılardır.Televizyon haberlerini dikkatle izleyin, öküzünü, ineğini, koyununu, keçisini arabasını, arsasını, evini, altınlarını satıp bedel ödeyerek vatani görevlerinden kaçacakların haberlerini ibretle görün.19 Temmuz’da, “Her Türk asker doğar” başlıklı yazımda Hulusi Akar’a şöyle hitap ettim:”Birikim olmaması için ise yedek subaylık ile er ve erbaşlık için vatani görev sürelerinin yeniden yasal olarak düzenlenmesi için gereğini yeni Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan acilen talep ediyorum.”Yanıt ise 23 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, “Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı’na sadece bedelli askerlikle ilgili değil, profesyonel ordudan askerlik sürelerine, ordu yapılanmalarına kadar geniş kapsamlı bir yeni askeri yapılanma çalışması yapın” talimatı ile geldi

DİP NOT: İlga: Bir şeyin varlığını ortadan kaldırma.