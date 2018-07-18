GÜMÜŞHANE’nin Şiran ilçesinde, dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan ender şelalelerden birisi olan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, ziyaretçi akınına uğruyor. Vadi içerisindeki yeşillikler ve köpük şeklinde akan suyun oluşturduğu sesle ziyaretçilerine görsel şölen sunan şelalelin, çevresinde de kurulan cam seyir terası ve yapılan düzenlemelerle bu yıl 200 bin turisti ağırlaması hedefleniyor.

Şiran ilçesinde merkeze 25 kilometrelik mesafede bulunan Tomara Şelalesi, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. Muhteşem doğa manzarası ve vadi içerisinde akan suyun çıkardığı sesle ziyaretçilere hem görsel hem de işitsel şölen yaşatan şelalede kalıcı turist çekmek için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bölgedeki çalışmalar kapsamında Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, 6,5 milyon TL’lik yatırımla yeni bir çehreye bürünürken, çevresine yürüyüş yolları yapılan alana cam seyir teras da monte edildi. Doğa Koruma Milli Parklar 12’nci Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan cam seyir terası, ziyaretçilerine şelaleyi farklı açıdan izleme imkanı sunuyor. Kentin önemli turizm merkezlerinden biri olan şelale, yerli-yabancı turistlerin yanı sıra özellikle son zamanlarda Körfez ülkelerinden bölgeye gelen Arap turistlerinde beğenisi topluyor. Adına festival de düzenlenen, yapılan yatırımla yeni bir çehreye bürünen şelale, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Fotoğraf tutkunları, foto safari turları da düzenlendiği şelaleyi, farklı açılardan fotoğraflamaya çalışıyor. Yöre halkı tarafından ‘40 gözeler’ adıyla da tanınan Tomara Şelalesi’ni 2017 yılı içerisinde 100 bin kişi ziyaret ederken, 2018 yılı içerisinde bu sayının 200 bin olması hedefleniyor.

‘HEDEFİMİZ 200 BİN KİŞİ’

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı İşletmecisi Abdulbaki Kara, Tomara Şelalesi’ne gösterilen ilgiden ötürü memnun olduklarını belirtti. Kara, “Son yıllarda özellikle 2018 yılını kapsayacak şekilde Doğu Karadeniz’de malumunuz üzere Uzungöl çok ciddi bir şekilde Arap turist almakta.

Bizler de Tomara Şelalesi Tabiat Parkı olarak bu yıl kafileleri ağırlamaya başladık. 2016 yılında Tomara Şelalesi’nin ziyaretçi sayısı 23 bin civarındaydı, 2017 yılında, ilk işletmecilik yılımızda 100 bin turistimizi burada ağırladık. 2018 yılı için de yapılan yatırımlar ve tanıtımlar neticesinde sezon sonu kapanış hedefimiz 200 bin olacak inşallah” dedi.

‘İNSANA HUZUR VERİYOR’

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı’nı ziyaret eden Filiz Cansız, şelalenin insana terapi gibi geldiğini ifade ederek, “Muhteşem yapmışlar, tertemiz. Doğa ve yeşillik hepsi bir arada. İnsana terapi gibi geliyor buraya gelmek, su sesini dinlemek çok güzel. Cam terasa bayıldım, muhteşem ama biraz ürkütücü buldum. Üzerine çıkınca korktum biraz ama alışıyor insan. Almanya’dan geldim. 20 sene üzerine ilk defa geliyorum, çok değişmiş” diye konuştu.

‘ETKİLENDİK, DOĞA ÇOK GÜZEL’

Kayseri’den ailesiyle birlikte tabiat parkına gelen Yakup Sarı ise Tomara Şelalesi’ni arkadaşlarından duyduklarını ve bunun üzerine geldiklerini kaydetti. Sarı, “Kayseri’den geliyoruz. Şelalenin güzel bir yer olduğunu duyduk, geldik gördük gerçekten güzel bir yer. Oldukça etkilendik, doğa çok güzel. Biz buradan çok memnun kaldık. Cam teras çok hoşumuza gitti, aşağıdan bakınca ilk başta korkuyor insan ama sonradan zevkli bir hal alıyor” ifadesinde bulundu.

TOMARA ŞELALESİ

Gümüşhane’nin Şiran İlçesi sınırları içerisinde bulunan Tomara Şelalesi, ilçeye 25, kent merkezine de 114 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Derin bir vadinin içinde yer alan şelalede özellikle kış aylarında oldukça yoğun su akışı meydana geliyor. Şelalede, yaz aylarında ise su akışı azalsa da tamamen kesilmiyor. Şelalenin çevresi dik yamaçlardan oluşmasına karşın, oluşturulan yeni alanlarla ziyaretçilerince piknik alanı olarak kullanılıyor. Şelale’nin yolu ve çevresi yapılan çalışmalar sonucunda iyileştirilerek hizmetine sunulurken, alana yapılan cam seyir terasıyla bölgede turist yoğunluğunun artması amaçlanıyor. Yörede ün kazanan şelale için her yıl geleneksel ‘Şiran Tomara Şelalesi Kültür ve Turizm Festivali’ de düzenleniyor.