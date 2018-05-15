Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirerek 2014 yılından bu yana 7 kreş, 3 kültür merkezi, 4 pazaryeri, 14 Çankaya Evi, 7 Baharevi, Çocuk Teknoloji Evi, öğrenci yurdu ve 55 yeni park, 75 taksi durağı, 70 muhtarlık gibi çok sayıda eseri kazandıran Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 2018 yılında da yepyeni eserleri Çankaya’ya kazandıracak.

Türkiye tarihinde bir ilçe belediyesi olarak en kapsamlı yatırım programını hayata geçiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Belediyeciliğin sosyal demokratların işi olduğunu; çalışmanın, üretmenin Atatürkçülerin, temel sorumluluğu olduğunu hizmetlerimizle ve kazandırdığımız eserlerle ortaya koyuyoruz. Çankaya’yı yenileyeceğimize, kalıcı eserler kazandıracağımıza söz vermiştik. Yaklaşık 4 yıl içinde bu sözümüzü tuttuk. Bu yıl 10 yeni park, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri, Birlik Yüzme Havuzu, Buz Pateni Salonu, pazaryeri gibi yeni eserlerin de açılışını yapacağız” dedi. Göreve geldiğinden bu yana 181 okulu tadilatı, 75 taksi durağı, 70 muhtarlık binası, 89 ibadethane tadilatı, 670 bin tonluk asfalt çalışması, 516 bin 242 metrekare renkli kaldırım çalışması yaptıklarını kaydeden Taşdelen, “Belediyecilik adına var olan mevcut sorunları gidermekle birlikte kültür merkezleri, Çankaya Evleri, kreşler, Türk Eğitim Derneği ile ortaklaşa yaptığımız 420 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu, kent meydanları, sosyal tesisler, spor tesisleri, sosyal projeler ile farklı bir yönetim anlayışının mümkün olduğunu, sürdürülebilir olduğunu yaşayarak ve uygulayarak gösteriyoruz” diye konuştu.

Çankaya Belediyesinin, son yıllarda yatırımların belediyesi olarak yaşama geçirdiği projeleri ve eserleriyle Çankaya’ya yeni bir çehre kazandırdığını, her yaştan, her kesimden Çankayalının ya da Çankaya’dan yolu geçen herkesin yararlanabildiği Çankaya Belediyesi hizmetlerinin kreşlerden başlayıp spor tesislerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirten Alper Taşdelen,



“Öğrenciye de, esnafa da, girişimciye de, yoksula da, hastaya da her kesimin neye ihtiyacı varsa dokunmaya özen gösteriyoruz. ‘En Kıymetli Hazinemiz’ olarak nitelendirdiğimiz Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Çankaya’nın en büyük yatırımı. Yapımı devam eden Kültür Merkezi, Başkent Ankara’da bir ilk olacak. Sanatçılarımızın kıymetini daha yaşarken biliyor ve onları Çankaya’da yaşatmayı önemsiyoruz. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’ni Çankaya’ya kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. 25 yıl Çankaya’ya hizmet veren ve yıprandığı için yıkılıp yeni bir yapıya kavuşan Yılmaz Güney Sahnesi de sanatçının adına yakışır bir mimariyle yeniden yaptık” bilgisini verdi.

ÇANKAYA’NIN MARKA KREŞLERİ

Çocukların okulöncesi eğitimine ve kadınların çalışma hayatına katılımına tam destek verdiklerini söyleyen Alper Taşdelen, görev döneminde 7 kreşi hizmete açtıklarını, bu yeni kreşlerde 940 çocuk daha okulöncesi eğitim imkanına kavuştuğunu ve kapasiteyi %60 artırdıklarının altını çizdi. Taşdelen, toplam 1500 çocuğun eğitim alabildiği kreşlerin, ebeveynlere çocuklarını hem güvenli bir çatı altına emanet etmenin hem de düşük ücretle hizmet almanın memnuniyeti yaşattığını da sözlerine ekledi. Taşdelen ayrıca ilk ve ortaokul çağındaki çocuklar için dünya klasiklerinden oluşan 400 bin adet Çankaya Çocuk Kitapları serisi dağıttıklarını söyledi.

21. YÜZYILIN HALKEVLERİ

Yediden yetmişe tüm Çankayalıların hobi, meslek edinme ve kişisel gelişim kurslarından ücretsiz yararlanabildiği ve Alper Taşdelen’in 21. Yüzyılın halkevleri olarak tanımladığı Çankaya Evleri; Esat, 100. Yıl, Bilkent, Mutlukent, Ümitköy, Türkkonut, Çayyolu, Bayraktar, Sokullu, Cebeci, Emek, Anıtpark, Birlik; 13 Çankaya Evini hizmete açan Taşdelen, yapımı süren Oran Çankaya Evi ile Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi içinde bulunacak Çankaya Evini de Çankayalıların kullanımına sunacaklarını açıkladı.

DAHA ÇOK PARK DAHA ÇOK YEŞİL ALAN

İlçedeki yeşil dokuyu artırmak için park açmaya devam eden Çankaya Belediyesi, 55 yeni park açılışı gerçekleştirdi, 96 parkı yeniledi. Siyasetten sanata hayatın her alanında var olmuş kişilerin isimlerini parklarda yaşatmaya çaba gösterdiklerini belirten Alper Taşdelen, “Uğur Mumcu, Bülent Ecevit, Can Yücel, Cahit Sıtkı Tarancı, Muammer Aksoy, Fethi Sekin, Ömer Halisdemir simge isimlerini Çankaya’da ölümsüzleştirirken toplumsal hafızada yer edinen olayları da unutturmuyoruz. Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Kurtuluş Savaşı Parkı, İsmet İnönü Parkı, Zafer Park gibi isimlerle de ülkemizin kuruluşunda öneme sahip kişi ve olayları da unutturmamak adına parklarımızda yaşatıyoruz” ifadelerini kullandı. Tüm bu hizmetlerin yanında Çankaya’da ilkleri de hayata geçiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankayalıların yıllardır hasret kaldığı yüzme havuzlarının ilki Birlik Mahallesi’ndeki Lozan Park içinde inşa edildiğini Temmuz’da açılışının yapılacağını, Çiğdem ve Dikmen’de yapılacak havuzlarla birlikte Çankaya’ya 3 havuz kazandıracaklarını söyledi. Pazaryerlerini de kent meydanları şeklinde yeniden yaptıklarını kaydeden Taşdelen, 100. Yıl Pazaryeri ve Kent Meydanı, Esat Pazaryeri ve Özgürlük Meydanı, Aşıkpaşa Pazaryeri ve Cebeci Pazaryerinin bu anlayışla haftanın her günü spor, sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılabileceği alanlara dönüştürüldüğünü söyledi. Öveçler Huzur Pazaryeri Haziran, Mürsel Uluç Pazaryeri ise Temmuz itibariyle Çankayalılara hizmet vermeye başlayacak.

HALKA DOKUNAN PROJELER

Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında da vatandaşların bütçelerine katkı sunan proje üreten ve uyguladıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen halka dokunan projeleri de hayata geçirdiklerini söyledi. Nakdi yardım Halk Kart, özel sağlık kuruluşlarında yüzde 50’ye varan indirim sağlayan Sağlık Kart ve yabancı dil eğitiminde yüzde 60’a varan indirim sağlayan Yabancı Dil Protokolü projelerini vatandaşla buluşturduklarını kaydeden Taşdelen, “Halk Kart ile 414 aile 300 lira nakit para ile diledikleri yerden alışveriş yapabilme imkanına kavuştu, toplamda 2000 aileye bu kartı vereceğiz. Sağlık Kart indirim protokolü ile Çankayalıların 38 özel sağlık kuruluşundan yüzde 50’ye varan indirim almasını sağlıyoruz. Proje başladığından bugüne kadar 55 bin Sağlık Kart dağıtımı gerçekleştirdik. Dil okulları ile imzaladığımız protokolle, devlet üniversitelerinden mezun ya da halen öğrenci olan 18-30 yaş arası kişilerin de yüzde 60’a varan indirimlerle yabancı dil öğrenmelerine imkan sunuyoruz” dedi.

20 BİN ÇANKAYALI GEZDİ

Çankaya Belediyesi, ilk kez 2017 yılında “Kalpten Gelen Yolculuk” adıyla başlattığı kültür gezileri ile 20 bin Çankayalının Amasra, Kapadokya, Eskişehir ve Konya gibi illeri görmesini ve yeni kültürler keşfetmesini sağladı. 2018 yılında da gezilere devam edeceklerini belirten Alper Taşdelen, “Gezilerimizde yeni rotalar olacak. Dünya Kültür Mirası listesindeki Safranbolu ile tarih ve kültürü, tarihimizde çok önemli bir yeri olan Çanakkale Savaşı’nın yapıldığı toprakları ziyaret ederek de milli gururu tekrar yaşatacağız” dedi.