Bu yıl 18- 25 Mart arasında 11’incisi düzenlenecek Uluslararası Çukurova Sanat Günleri (UÇSG), 250 sanatçının katılımıyla Asya, Avrupa ve Avustralya kıtalarındaki 4 ülkede, 11 kentte eşzamanlı gerçekleştirilecek.

‘Yerelden ulusala, ulusaldan evrensel’ sloganı ve ‘Barış’ temasıyla sivil bir sanat inisiyatifinin gelenekselleştirdiği etkinliğin bu yılki teması ‘Sınır’ olarak belirlendi. Geniş katılımlı açılış töreni, 20 Mart’ta Adana’da Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yapılacak. 250 yazar, çizer, düşünür ve bilim insanının katılımıyla gerçekleştirilecek UÇSG kapsamında, Türkiye’de ilk kez Çukurova Bölgesi’nin dışında Bodrum’da, yurtdışında ise Suriye’nin Tartus, İngiltere’nin Londra ve Brighton, Avustralya’nın Sydney kentlerinde sanatsal-kültürel etkinlikler bağlantılı olarak gerçekleştirilecek. Açılışı Adana’da yapılacak etkinlik, Antakya, İskenderun, Mersin, Tarsus ve Silifke’de eşzamanlı organize edilecek.

YILIN ÖDÜLÜ HALUK UYGUR’A

Şiir dinletisi, sergi, konser, tiyatro, resital, dans gösterisi, imza günü, okur ve yazar buluşması gibi onlarca etkinliğin düzenleneceği UÇSG’nin açılış töreninde, Adanalı ünlü fotoğraf sanatçısı Dr. Haluk Uygur’a geleneksel Çukurova Ödülü sunulacak. Gecenin sürprizi olarak özel UÇSG bestesi seslendirilecek.

SOKAKTA SANAT VAR

UÇSG kapsamında ‘sanat sokakta’ sloganıyla etkinlikler de düzenlenecek. Reşatbey Mahallesi’nde ‘Kafeler Sokağı’ olarak bilinen bölgede kültür sanat ortamı geliştirilerek ‘Çukurova Sanat Sokağı’ oluşturulacak. Bir hafta süreyle müzik, edebiyat, resim, fotoğraf, dans ağırlıklı sanatsal etkinlikler Çukurova Sanat Sokağı’nda düzenlenecek. Sokaklarda grafiti uygulamaları da geziye açılacak. Çukurova Sanat Girişimi (ÇSG) kurucusu Çetin Yiğenoğlu, “Benzersiz bir etkinlik yapıyoruz. Dünyanın birçok yerinde etkinlikler düzenleyerek farklı bir tasarıma imza atıyoruz. Elden geldiğince kamu kaynaklarını kullanmadan, demokratik kitle örgütlerinin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz UÇSG bu yönüyle de benzersiz ve ilktir” dedi.

UÇSG kapsamında bu yıl sanatseverlere biri kitap, 2 yayın armağan edilecek. Çukurova Ödülü sahibi fotoğraf sanatçısı Haluk Uygur adına hazırlanan kitap ve geleneksel etkinlik gazetesi, sanatseverlere ücretsiz dağıtılacak.

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