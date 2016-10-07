4 kişiden 1’inin kabusu

Sağlıklı ağız ve dişlere sahip olmanın 6 aylık diş hekimi kontrolleriyle mümkün olabileceğini ileten Çamlıca Hospitadent Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Tarcan Topçuoğlu, ”Bununla birlikte ülkemizde her 4 kişiden 1’i diş hekimine gitmekten korkmaktadır.

Sağlıklı ağız ve dişlere sahip olmanın 6 aylık diş hekimi kontrolleriyle mümkün olabileceğini ileten Çamlıca Hospitadent Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Tarcan Topçuoğlu,

”Bununla birlikte ülkemizde her 4 kişiden 1’i diş hekimine gitmekten korkmaktadır. Belki küçük bir dolgu işlemi ile kurtarılacak bir çürük, diş hekimi korkusu yüzünden ertelenmekte ve bu da ileride telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara yol açmaktadır. Gelişen teknoloji, tedavi yöntemlerinin çeşitliliğini de etkilemiş, başta lokal anestezi olmak üzere, genel anestezi, sedasyon gibi tedavilerle kişinin rahat ve konforlu bir şekilde diş tedavilerilerini almasına olanak sağlamıştır” diye konuştu.

Diş hekimi korkusunun (dentofobi) kişinin bizzat yaşamış olduğu tecrübeler ve dolaylı tecrübeler olarak iki şekilde olduğunu söyleyen Çamlıca Hospitadent Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Tarcan Topçuoğlu,

“Kişilerin tedavileri sırasında karşılaştığıacılı ve travmatik durumlar diş hekimi fobisinin oluşmasında en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Bununla birlikte diş hekiminin ‘ilgisiz’ ve ‘soğuk’ tavırları da hastalar üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Kişinin korku nedeni her ne olursa olsun diş hekiminin hastaya yaklaşımı, korkunun en aza indirgenmesinde büyük önem taşımaktadır. Dolaylı tecrübeler ise çevreden edinilen izlenimlerdir. Bireyin küçük yaşta büyükleri tarafından hekimle korkutulması, kitle iletişim araçlarında diş hekiminin korku öğesi olarak gösterilmesi veya çevreden aktarılan olumsuz tecrübeler de bu kategoriye dahil edilebilir” diye konuştu.

Diş Hekimi Topçuoğlu, Diş Hekimi korkusu olanlara önemli tavsiyelerde bulundu.

İşte o Tavsiyeler

1. Öncelikle sizi rahat ve güvende hissettiren, samimi ve ilgili bir diş hekimi seçmelisiniz.

2. Tedavi başlamadan diş hekiminize korkularınızdan bahsederseniz ve tam olarak neden korktuğunuzu belirtirseniz, diş hekiminiz korkunuzu yenmeniz için size yardımcı olacaktır.

3. Diş hekiminizden tedavi başlamadan tüm prosedürü adım adım anlatmasını isteyiniz.

4. Tedavi esnasında herhangi bir nedenle işleme ara vermek isterseniz, bunu tedavi başlamadandiş hekiminizle aranızda bir işaret ile belirleyebilirsiniz.

5. Derin nefes alıp rahatlamaya ve anlık streslerden uzaklaşmaya çalışınız. Randevularınızı günün stres ve yorgunluğu birikmeden önce, yani sabah saatlerine almanız sizin için olumlu olacaktır.

6. İşlem yaptırmadan önce kliniği tanıyıp incelemek, çalışanlara sorular sormak, hijyeni, personel ve ekipmanı gözlemlemek sizi rahatlatacaktır.

7. İşlemlere basit olanlarla başlayınız. Tüm tedavileri tek seferde yaptırmak zorunda değilsiniz, ilk seferde sadece bir temizlikle seans sonlandırılabilir.

8. Aşırı korkusu olan bireylerde genel anestezi ve sedasyon gibi ileri tekniklerin her zaman alternatif olabileceğini unutmayınız.

9. Diş hekimi kontrollerine probleminiz olmasa dahi düzenli gidiniz. Böylece hem büyük işlemlerden kaçınabilir hem de ortama daha rahat alışabilirsiniz.

10. Unutmayınız; diş hekimliği teknolojileri ve tedavi teknikleri son yıllarda sizin konforunuzu arttıracak şekilde oldukça ilerlemiştir.

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