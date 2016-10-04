4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlandı

Çankaya Belediyesi 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nü Çayyolu Geçici Bakım İstasyonu’nda düzenlediği bir dizi etkinlikle kutladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in de katıldığı kutlama törenine 300’e yakın ilk, orta ve lise öğrencisi katıldı.

Taşdelen: “Çankaya Belediyesi hayvan hakları konusunda ülkemizde öncü bir role sahip. Yaptığımız çalışmalar, hayata geçirdiğimiz projeler ve ortaya çıkan memnuniyet bizim doğru yolda olduğumuzu göstermektedir.”

Her canlının yaşama hakkına saygı duyan ve hizmetlerini bu doğrultuda üreten Çankaya Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününü bir dizi etkinlikle kutladı. 300’e yakın ilk, orta ve lise öğrencisinin katıldığı etkinlikte, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de yer aldı.

Çankaya Belediyesinin yaptığı çalışmalarla hayvan hakları konusunda Türkiye’de öncü bir belediye olduğunu söyleyen Taşdelen, “Hayata geçirdiğimiz projeler ve ortaya çıkan memnuniyet bizim doğru yolda olduğumuzu göstermektedir” dedi. Taşdelen sözlerine şöyle devam etti: “Çankaya bu ülkedeki en çok sokak hayvanının olduğu bir ilçe. On binlerce sokak hayvanı var ve biz hepsiyle ilgileniyoruz. Yasalar, sokak hayvanları konusunda yetkiyi büyük ölçüde büyükşehir belediyelerine vermiştir. Ancak biz hayvan dostlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşaması için yetki ve sorumluluğa bakmadan çalışıyoruz ve çözümler üretiyoruz.”

2184 HAYVANI SAHİPLENDİRDİ

Çankaya Belediyesinin 2015 yılında hayata geçirdiği Şanslı Projelerle ilgili de bilgi veren Taşdelen, 2 bin 184 sokak hayvanının sahiplendirildiği, 4 bin 472 sokak hayvanına kısırlaştırma yapıldığı, 8 bin 801 sokak hayvanın aşılandığı, 37 bin 95 sokak hayvanının ise tedavisinin gerçekleştirdiğini söyledi.

TOKAT ERBAA’YA UZANAN DOST ELİ

Program kapsamında Tokat Erbaa’dan gelen 106 uyuz köpeğin tedavisini üstlenen Çankaya Belediyesine, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Haydar Özkan tarafından teşekkür plaketi verildi.

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