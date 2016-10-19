Geçmişi 4 bin yıl öncesine uzanan ticaret merkezi Karum Kaniş’i topraklarında barındıran Kayseri’de, bir zamanlar Kültepe ile şehir merkezi arasında yük taşımacılığı yapan kağnıların yollarda oluşturduğu izler belirlendi.

Kayseri’de araştırmacı yazar Mehmet Çayırdağ tarafından tespit edilen 4 bin yıllık kağnı yolu, kentin geçmişten bugüne ticaret ve lojistikteki önemini gözler önüne seriyor.

Geçmişte yük taşımacılığında kullanılan kağnıların geçtiği yol, Anadolu ve dünyanın en eski ticaret merkezlerinden Karum Kaniş’in bulunduğu Kültepe ile kent merkezi arasındaki Kayseri-Sivas karayolunun yanı başındaki boş arazide yer alıyor.

Yaklaşık 40 dönümlük alanda, otların arasında kalmış kaya tabakalı yol, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile Büyükşehir Belediyesinin çabalarıyla yeniden ayağa kaldırılacak.

ÇEKÜL Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültepe’nin, Kayseri’ye 22 kilometre uzakta, Mezopotamya’yı Anadolu’ya bağlayan yolların kesiştiği noktada bulunduğunu söyledi.

Kentin, tarih boyunca birçok ulaşım yolunun kesişim noktasında yer aldığını dile getiren Özsoy, Kayseri’nin ticaret geçmişinin 4 bin yıl öncesine kadar uzandığını vurguladı.

“Kayseri’nin ticarette merkez olması, Kaniş Karum’un burada bulunması, kervansaraylara sahip bir şehir olması, ticaretin yanı sıra lojistiğin, taşımacılığın burası için son derece önemli olduğunu gösteriyor.” diyen Özsoy, şunları kaydetti:

“Kültepe’den Kayseri güzergahına uzanan yola baktığımızda, kağnıların kullandığı yola rastlıyoruz. Kültepe’den çıkan katarların, kağnıların şehre ulaşması için sulu olmayan, sert bir yol tercih etmeleri gerekiyor. Kar ve yağmuru da düşünürsek böyle bir bölgeden geçerek Kayseri’ye ulaşmaları gerekiyor. Bu güzergahı tercih etmeleri son derece mantıklı. Zamanla aşınan yolların kağnının alt kısmına değmemesi için bir süre sonra hemen yan taraftaki başka bir yolu tercih etmişler. Bu kağnı yollarının benzerine Tomarza ve Ağırnas bölgelerinde de rastlıyoruz.

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