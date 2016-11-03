4-11-2016-Ankara Batı 5. ASLİYE-Basın-463876

Ankara Batı 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2016/325 Esas KARAR NO : 2016/281 Davacı Yeter Hacıbekiroğlu tarafından açılan isim düzeltimi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM : “1-) Davanın kabulüne, Rize, Pazar, Gazi nüfusuna kayıtlı 65023132114 kimlik numaralı Yeter Hacıbekiroğlu’nun sicilde kayıtlı isminin iptaliyle Defne olarak düzeltilmesine, ” karar verilmiştir. 26.10.2016

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