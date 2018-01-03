3D yazıcı kullanarak araba yaptılar

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ortaokul öğrencileri 3D yazıcı yardımıyla araba yaptı.

Şarkışla 15 Temmuz Milli İrade Ortaokulundan bir grup öğrenci, Bilişim Teknolojileri Bölümü Öğretmeni Recep Döşlü öncülüğünde başlatılan çalışmayla araştırma ve geliştirme alanında verilen kodlama kursu sonucunda, cep telefonuyla kumanda edilebilen 3D yazıcı ile araba üretti.

Öğrencileri için okulda kodlama kursları açtıklarını söyleyen Döşlü, şunları kaydetti:

İlk önce algoritma mantığını öğrettik, arkasından da öğrencilerimize arduino kartlar alarak yavaş yavaş kodlamalara geçtik. Öğrencilerimiz arduino kartları kullanarak, basit devreler kurarak led yakma, mesafe ölçme gibi işlemleri yapıyorlar. Son olarak da öğrencilerimizle birlikte 3D yazıcıdan çıkardığımız parçalarla bluetooth kontrollü araba yaptık.

Okul Müdürü Gökhan Yağcı ise öğrencilerle birlikte ülkenin geleceği için, geleceğin dünyasında da Türklerin yer alması için önemli işler yaptıklarını ifade ederek, “Çocuklarımız kodlama ve 3D tasarım hakkında önemli bilgiler ediniyorlar. Kendileri üretim yapıp ürünler elde edebiliyorlar, geleceğin mühendislerini, mimarlarını okulumuzda yetiştirmek için üstün bir gayretimiz var.” diye konuştu.