3D teknolojisiyle titanyumdan alın kemiği yapıldı

Kayseri’de beyin tümörü ameliyatı sonrası alın kemiğinde 7 santimetre açık meydana gelen hastanın kafatasındaki şekil bozukluğu, üç boyutlu yazıcı teknolojisi kullanılarak hazırlanan titanyum implant ile düzeltildi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2006 yılında beynindeki tümör nedeniyle operasyon geçiren kadının kafatasında, alın kemiğindeki çökmeye bağlı şekil bozukluğu oluştu.

Hastanın muayenesinde, alın bölgesinde 7 santimetre kemik çökmesi, düzensizlik ve bazı bölgelerde tam kat kemik kaybı tespit edildi.

Yapılan tomografik incelemeler yardımıyla hastanın alın kemiğindeki şekil bozukluğunun tam şekli ve boyutları belirlendi.

Hastanın ameliyatını gerçekleştiren Opr. Dr. Yalçın Yontar, şu bilgileri aktardı:

“Hasta daha önce uygulanan ve başarılı olunmayan yağ enjekte işleminin uygulanmasını istemedi. Önümüzde poröz polietilen adı verilen bir ‘akrilik’ biyomateryal kullanılarak veya hastaya özel olarak titanyumdan imal edilmiş bir implantın kullanılması şeklinde iki seçenek vardı. Vücut tarafından kabul edilebilirliğinin daha yüksek olması ve enfeksiyon gelişim riskinin de daha düşük olması nedeniyle tercihimiz titanyum kraniyoplasti (kafatasının şekillendirilmesi) işleminden yana oldu. Üç boyutlu yazıcı teknolojisi kullanılarak elde edilen hastanın kafatası örnekleri üzerinde, hastaya özgü titanyum implant elde edildi. Tamamen kliniğimizde geliştirilmiş bir teknik ile titanyum implantın hem alın kemiğindeki şekil bozukluğunu örtecek boyutlarda hem de alın bölgesine ait doğal kavisi verecek 3 boyutlu yapıda olması sağlandı. Gerçekleştirdiğimiz operasyon ile titanyum implantın alın kemiğine tespit işlemi gerçekleştirildi ve hastanın çökme öncesindeki alın kemiği anatomisine oldukça yakın bir sonuç elde edildi.”

Yontar, kişiye özgü el yapımı titanyum implant üretimini gerçekleştirecek alt yapının devlet kurumlarında çok bulunmadığını, özel sektör vasıtasıyla gerçekleştirilen üretimlerin ise yüksek maliyette olduğunu bildirdi.

Bu nedenle bu işlemin kısıtlı yapılabildiğini ifade eden Yontar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geliştirilen teknik sayesinde tamamen kişiye özgü şekillendirilen titanyum implantlar ile maliyetin düşürüldüğünü belirtti.

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