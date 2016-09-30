38 bin kalamar yumurtasını doğaya kazandırdılar

ANTALYA’da üstün yetenekli iki öğrenci, trol teknelerinin neden olduğu tahribattan etkilenen kalamarların yumurtalarını bırakabilmeleri için kurdukları yapay habitatlar sayesinde 38 bin 436 yumurtayı doğaya kazandırdı.
Antalya Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Doğa Yılmaz ile Adem Tolunay Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Berk Sarıgöl ‘Kalamarların Yapay Habitatlara Yumurtlatılarak Doğal Stoklarının Zenginleştirilme Olanaklarının Araştırılması’ başlıklı proje hazırladı. Aynı zamanda Antalya Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam eden 2 öğrenci, danışman öğretmenleri Hatice Üstüner’le önce dalış eğitimi aldı. Daha sonra Konyaaltı’nın 2 mil açığında, 18 metre derinlikte 20 adet yapay habitat hazırlayan öğrenciler, doğaya 38 bin 436 kalamar yumurtası kazandırdı. Kurdukları yapay habitatları kontrol için pek çok kez dalış yapan öğrenciler, projelerini 13 dakikalık belgeselde ölümsüzleştirdi.
1TROL TEKNELERİNİN TAHRİBATINDAN EN ÇOK KALAMARLAR ETKİLENİYOR
Çevreye karşı duyarlı birer birey ve öğrenci olduklarını söyleyen Doğa Yılmaz, projenin nasıl ortaya çıktığını “Biz çevreye karşı duyarlı bireyleriz. Deniz dibinde neyin tahribata yol açtığını araştırmak istedik. İkimiz de denizli bölgede büyüyen kişileriz ve denizlere ilgimiz büyük” sözleriyle anlattı. Trol teknelerinin deniz dibi tahribatına neden olduğunu öğrendiklerinde bundan çok etkilendiklerini anlatan Doğa Yılmaz, “Bu tahribattan en çok etkilenen canlılar mürekkep balığı ve kalamardı. Kalamarlar bu proje için daha uygundu, çünkü bizim projemiz için daha uygun bölgeye yumurta bırakıyorlardı” diye konuştu.