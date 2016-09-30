38 bin kalamar yumurtasını doğaya kazandırdılar

1 TROL TEKNELERİNİN TAHRİBATINDAN EN ÇOK KALAMARLAR ETKİLENİYOR

Çevreye karşı duyarlı birer birey ve öğrenci olduklarını söyleyen Doğa Yılmaz, projenin nasıl ortaya çıktığını “Biz çevreye karşı duyarlı bireyleriz. Deniz dibinde neyin tahribata yol açtığını araştırmak istedik. İkimiz de denizli bölgede büyüyen kişileriz ve denizlere ilgimiz büyük” sözleriyle anlattı. Trol teknelerinin deniz dibi tahribatına neden olduğunu öğrendiklerinde bundan çok etkilendiklerini anlatan Doğa Yılmaz, “Bu tahribattan en çok etkilenen canlılar mürekkep balığı ve kalamardı. Kalamarlar bu proje için daha uygundu, çünkü bizim projemiz için daha uygun bölgeye yumurta bırakıyorlardı” diye konuştu.