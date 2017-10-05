Çankaya Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamında tahsis işlemlerini tamamlayan hak sahiplerine tapularını vermeye devam ediyor. Belediye’nin tapu verme işlemi başlamasından bu yana 374 hak sahibi tapusuna kavuştu. Hak sahipleri için tapu başvuru son günü ise 31 Mayıs 2018.

Çankaya İlçesi sınırlarında kentsel dönüşüm kapsamında yer alan, başta 50. Yıl Mahallesi olmak üzere tapu için başvuran 374 hak sahibi tapusunu almaya hak kazandı. 40 yıl aradan sonra tapu sevinci yaşayan 50. Yıl Mahallesi’ndeki 324 hak sahibinin yanı sıra diğer mahallelerden 50 hak sahibi de tapu tahsis işlemlerini tamamlayarak tapusuna kavuştu. Tapu tahsis işlemi halen devam eden 134 hak sahibi de işlemleri tamamladıktan sonra tapusunu almaya hak kazanacak.

KİMSE HAKKINDAN MAHRUM OLMASIN

Hak sahiplerinin mağdur olmamaları için çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Özellikle 50. Yıl Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında tapu bekleyen yüzlerce vatandaşımız vardı. Belediyemize başvuran ve tahsis işlemlerini tamamlayan vatandaşlarımız tapularına kavuştu. Bu bizim için de mutluluk verici oldu. Kimsenin hakkından mahrum olmasını istemeyiz. 134 hak sahibi için işlemlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımız yasanın verdiği son gün olan 31 Mayıs 2018 tarihini kaçırmamalarını temenni ediyorum” diye konuştu.

ÇAĞDAŞ KENTLEŞME YOLUNDA EMİN ADIMLAR

Çankaya Belediyesi, belediyeye ait parsellerde kalan gecekonduların yasa ve mevzuata göre tahsis işlemlerine başlayarak bugüne kadar 374 hak sahibine tapusunu verdi. Belediye, bölgede kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve yapılaşma yolunu açmak için belediye hisselerinin hak sahiplerine satışını gerçekleştirerek ve mağduriyet oluşmasını engelleyerek bölgenin çağdaş bir kent dokusuna kavuşmasını sağlayacak adımlar atmaya devam ediyor.