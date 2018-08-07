Ankara Medical Park Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Celtemen,”Kendinize iyi bakın.Erkenden düzenli gebelik takibine başlayın.”

“Doktorunuz her kontrolde sizin ve bebeğinizin sağlık durumunu kontrol ederek gelişebilecek problemlerin üstesinden gelecektir” dedi.

35 yaş ve üzerinde olan gebelik ileri yaş gebeliği denir. 40’lı yaşlarla birlikte gebe kalma olasılığı yüzde 50 oranında azalmaya başlar. Bu nedenle bu yaşlar itibariyle gebelik planlıyorsanız genel sağlık durumunuzu da göz önüne almanız gerekir. İleri yaşta gebe kalan pek çok kadın sağlıklı bebek dünyaya getirmesine rağmen genç anne adaylarına göre riskleri daha yüksektir.

Bu konu ile ilgili olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Pınar Celtemen ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

35 Yaştan sonra gebelik riskli mi ?

Celtemen: 35 yaştan sonra gebe kalmak bazı zorlukları da beraberinde getirir. Bu riskler hem kadının hem de bebeğin sağlığını etkileyebilir.

Yaş doğurganlığı nasıl etkiler?

Celtemen: Doğurganlık kadın yaşı 32 olduktan sonra düşmeye başlar, bu düşüş 37 yaştan sonra hızlanır. Her kadın doğduğu anda belli sayıda yumurta hücresi ile dünyaya gelir ve bu sayı zamanla birlikte azalır. Geçen yıllar yumurtanın zor döllenebilmesine de neden olur. Birlikte çikolata kisti, myom gibi durumlar da ortaya çıkabilir.

Geç çocuk sahibi olmak özellikle hangi durumlar açısından endişelendirir?

Celtemen: 35 yaşın üstünde tansiyon yüksekliği ,şeker yüksekliği ve ilişkili durumlarla sık karşılaşılır. Gebelikle birlikte ilk defa tansiyon yüksekliği, şeker yüksekliği ortaya çıkabilir. Tansiyon yüksekliği bebeğin eşi (plasenta) ve bebek gelişimi ile ilgili problemlere yol açabilir.

Gebelik şekeriniz varsa doğuştan kusurları olan bir bebek sahibi olma riskiniz artar. Tansiyon yüksekliği, düşük ve bebeğin aşırı büyümesi gibi durumlar da söz konusu olabilir.

İleri yaşta gebe kalan kadınlarda doğuştan kusurlu bebek sahibi olma riski artar mı?

Celtemen: Genel anlamda bakıldığında doğuştan kusurlu bir bebek sahibi olma riskimiz düşüktür. Ancak ilerleyen yaşla birlikte kromozomlarda meydana gelen bir bozuklukla kusurlu bir bebek olma ihtimali artar. Yirmi yaşında 525 doğumda 1 ihtimal varken, otuz beş yaşta bu ihtimal 200 doğumda 1’e yükselmiştir.

Doğum kusurlarını taramak ya da tanı koymak için hangi testler yapılabilir?

Celtemen: Tarama testleri bebeğin belli bir hastalıkla doğup doğmayacağıyla ilgili riski saptamak için tüm kadınlara yapılır (ikili test, üçlü test, dörtlü test, anne kanından bebek dna tayini) .Tarama testleri kesin sonuç vermez. Tanı testleri ise bebekte gerçekten o hastalığın olup olmadığını gösterir.

Tanı testleri aileden geçen bozukluklar ve çoğu kromozom bozuklukları gibi belli başlı bazı hastalıklar için mevcuttur. Çoğu bozukluğun tanısı koyulamaz. Tanı teslerinde karından sıvı almak (amniyosentez) yada bebeğin eşinden parça almak (koryon biyopsisi) yer alır. Bebeğin vücudundaki fiziki bozuklukların tespiti için ise 19-24. Gebelik haftaları arasında detaylı ultrasonografik tarama yapılabilir.

İleri yaşta çoğul gebelik riski artar mı?

Celtemen: Çoğul gebelik riski artar. Ek olarak uygulanan tüp bebek tedavileri de bu duruma katkı sağlar. Çoğul gebelik; erken doğum, gebelik zehirlenmesi, bebekte büyüme bozuklukları, gebelik şekeri gibi ciddi problemlere neden olabilir. Bebek sayısı ile bu risklerin ciddiyeti artar.

35 yaştan sonra doğum sürecinde hangi problemlerle karşılaşılabilir?

Celtemen: İleri yaşla birlikte erken doğum riski artar. Erken doğan bebekler ciddi sağlık problemleri ile karşı karşıya kalır. Ölü doğum riski de artar. 30’lu yaşlarda herhangi bir nedenden sezaryen ile doğum gerekliliği, 20’li yaşlara göre daha fazladır. Diğer tüm cerrahi operasyonlarda olduğu gibi sezaryen ile doğumda da enfeksiyon, mesane bağırsak organ yaralanmaları, anestezi maddelerine karşı reaksiyon riskleri bulunmaktadır. Bu problemlerle çok nadiren karşılaşılır ve kolaylıkla tedavi edilebilir.

Sağlıklı bir bebek sahibi olma şansımı arttırmak için gebelik öncesi ne yapılabilir?

Gebelik öncesi mutlaka kontrol muayenesi yaptırın.Sağlıklı beslenin. Gebelikten en az 1 ay önce her gün 400 mikrogram folik asit takviyesi alın. Düzenli egzersiz yapın. Kilo fazlanız varsa onlardan kurtulun. Sigara, alkol ya da yasal olmayan ilaç kullanımını kesin. Gebelikte zararlı olabilecek maddelere temastan evde ve iş yerinde kaçının.

Sağlıklı bir bebek sahibi olma şansını arttırmak için gebelikte ne yapılabilir?

Kendinize iyi bakın. Erkenden düzenli gebelik takibine başlayın. Doktorunuz her kontrolde sizin ve bebeğinizin sağlık durumunu kontrol ederek gelişebilecek problemlerin üstesinden gelecektir.